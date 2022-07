De Ligt ataca a Juventus e admite o equívoco tático. Com antecedentes na seleção e válido

Alguns dias atrás, Julian Nagelsmann estava revelando sobre a picada da Juventus Matisse de Ligt Ele disse que nunca treinou no Bayern de Munique durante seu tempo com a Juventus. Agora o nocaute vem diretamente do próprio De Ligt, mas de outro tópico, de natureza tática e não física. “À direita do centro me sinto mais confortável. Na Juventus – declarações do zagueiro holandês A ESPN No começo eu jogava na esquerda e foi difícil, depois no meio da temporada me mudei para o Bonucci. Éramos um bom casal, ganhamos o Scudetto. No segundo e terceiro anos voltei à esquerda com frequência.”

Mas isto não é tudo. Após a picada, também foi reconhecido o que mais de uma pessoa suporta nessas latitudes: na Juventus ele foi vítima de um mal-entendido tático. Porque a bola de Massimiliano Allegri não é a de Maurizio Sarri, o treinador que pilotava a equipa quando o central tomou a decisão de casar com o Dr. Sra.: “Escolhi ir para a Juventus com a ideia de jogar um futebol mais ofensivo, naquela época o treinador era Maurizio Sarri. Achei que depois do que vimos no Napoli e no Chelsea, teríamos um estilo de jogar ao estilo do Ajax . Mas, infelizmente, apenas um ano depois, Sarri partiu.” Ficou claro para todos que de Ligt não se casou totalmente com o casamento de Allegri, e agora a confirmação da pessoa em questão também chegou.