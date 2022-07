Erasmus, deu as boas-vindas a sete estudantes portugueses no fórum

Hoje sexta-feira, 29 de julho de 2022 Assessor de Políticas Juvenis Roberta Morelli Dê as boas-vindas a sete estudantes portugueses que concluem a sua experiência Erasmus na cidade no Palazzo Loggia.

Graças ao acordo entre o Centro Regional de Treinamento Giuseppe Zanardelli e o município de Brescia, durante o projeto, as crianças colaboraram ativamente com o Serviço de Políticas Juvenis e Desportivas do município. O professor esteve presente com o Comissário Morelli Sona ArvchatianCoordenador de Projetos Internacionais do Instituto, Professor José Costalíder de grupo.