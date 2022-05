Juventus-Inter, final da Copa da Itália em Roma

Nas conferências de ontem, ambos colocaram as mãos nele. Eles foram rápidos em definir sua bebida como positiva e construtiva, independentemente da final. Inzaghi tem boas razões para apoiá-lo. Com a feliz adição de Calhanoglu, ele melhorou a qualidade do jogo. Ele pode dar ao Inter a Copa da Itália (a oitava) que está faltando há 11 anos, assim como a Supercopa. Independentemente do campeonato que ainda esteja em jogo, duas taças na temporada de redução anunciada, após as saídas de Conte, Lukaku e Hakimi, não serão um saldo negativo, até porque Simon deu à equipa uma forte identidade sobre a qual construir o futuro . Com reforços adequados, começando pelo médio. Claro, se o scudetto em seu bolso estava agora no bolso de Pioli, erros foram cometidos. Mas se perguntar se Conte defenderia a vantagem é tão lógico quanto perguntar se ele conseguiria essa vantagem em um jogo menos dominante.

Chance máxima

–

A defesa de Allegri é considerada acrobática, pois ele já sabe que não pode igualar os troféus do jovem jogador Pirlo (Copa Itália, Supercopa) nem mesmo o total de pontos: 78. Max, agora com 69 anos, não pode mais chegar lá. Ainda mais importante é o número de gols que ele marcou menos de 15 em relação ao seu antecessor, o que ilustra claramente os problemas do último jogo da Juventus. As dificuldades enfrentadas por Vlahovich e Kolosevsky, que floresceram em Londres, também são explicadas dessa maneira. Um déficit ofensivo perceptível, minimamente compensado pela fase defensiva: Pirlo sofreu apenas mais dois gols. Que esta Juventus, com um pouco de certeza na partida, esteja pronta para vencer no próximo ano, como Allegri afirmou ontem, tudo isso deve ser comprovado. Com o necessário mercado de transporte e rendimentos (da igreja para baixo), ele está destinado a retornar ao canteiro de obras, sem a ajuda de conhecidos que tornaram Milão tão humana. A sensação era de que a Juventus tinha mais lógica e futuro do que Pirlo que, tendo pago seu dever pela inexperiência, terminou a temporada com um futebol moderno e conhecido. Se tivessem confiado no seu crescimento, com Locatelli perdendo e com Vlahovic mais amarrado na manobra CR7, Pirlo teria feito coisas boas. De qualquer forma, Allegri precisa da Copa da Itália para esconder as rachaduras da temporada que sofreu, abaixo do potencial da equipe, e não fechar a primeira temporada da Juventus sem títulos desde 2012. A taça permitirá que ele separe a Ericsson. Mancini e cresceu ganhando 5 Copas da Itália. Se Inzaghi vencer, a Inter teria três vitórias oficiais sobre a Juventus (após a Supercopa e a segunda mão do torneio), como não o fez na era de simples (1929-1930). Não parece que Allegri queira propor novamente a Juventus a todas as estrelas que apresentou em 3 de abril em campo: Cuadrado, Dybala e Morata para apoiar Vlahovic (4-2-3-1). Os bianconeri perderam com um pênalti da Calha, mas dominaram e fizeram uma das partidas mais bonitas e corajosas. Max deve se recuperar para um 4-4-2 mais cauteloso, com Bernardeschi como ala tático e Morata no banco.