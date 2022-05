Árbitro português suspenso por manipulação de resultados

Boas e más notícias. A boa notícia é que teremos um tenista italiano nas oitavas de final em Roma, pois na segunda rodada desta noite haverá o primeiro clássico inédito, completo com o confronto de gerações, entre Yannick Sener (21 em 16 de agosto próximo . ) e Fabio Fognini (35 em 24 de agosto).

A má notícia é que Haverá apenas 1 tenista em 13 no início do torneio. A vencedora da partida acima, porque todas as outras 11, incluindo 5 das 5 meninas, todas perderam na primeira rodada.

Eu era um profeta fácil… dos infortúnios oblíquos da série. Mas na ausência de Berrettini e Musetti não havia necessidade de comparecer ao 162 Slam para ter as mesmas expectativas.

ano passado Tivemos 11 tenistas no sorteio, 8 homens e 3 mulheres, e se as 3 mulheres perderam todas na primeira rodada como este ano (Trevisan, Jorge e Kochiarito em 2021 e 2022, que se juntaram este ano ontem em a onda das minhas derrotas de Bronze) E Paolini coletou pouquíssimos jogos) no entanto Cinco homens passaram da primeira rodada, mesmo que seus oponentes não estivessem confortáveis: Musetti se divertiu muito com Hurkacz, Mager com Minaur, Berrettini com Basilashvili, Travaglia com Paire, Sinner com Humbert. Três das cinco vitórias vieram, refutando a classificação ATP, mas as outras duas vitórias também foram sucessos valiosos.

Então, na segunda rodada, Mussetti se rendeu aos serviços do Opelka, Mager perdeu o derby com Suego, Trafalya lutou, mas perdeu para Shapovalov, Sener também perdeu a luta (7-5,6-4) com Rafa Nadal, que vencerá sua décima liga no Foro Equipe Italico vence Novak Djokovic na final, Berrettini venceu o australiano Millman por 6-4, 6-2.

Dos sobreviventes da segunda rodada, Sonego e Berrettini, apenas o primeiro – embora seja o número 33 do mundo, onde provavelmente estará novamente na próxima semana – dá um primeiro passo extra ao vencer no final de uma bela partida e Dominic Thiem Kahn Tão difícil até de madrugada, com o público do Grand Stand que acabou dançando entusiasticamente nas arquibancadas com Sonego em êxtase e êxtase total (puxando até o gerente incauto deste site para danças improvisadas). Em vez disso, Berrettini se rendeu a Tsitsipas (7-6, 6-2). Sonego não parou em Thiem e nos bairros, porque em meio a uma ereção competitiva de longa duração, ele também exterminou Rublev. Apenas Djokovic poderia ter parado o jogador do Torino nas semifinais. Ai de você se ousar batizá-lo como jogador da Juventus… você faria dele o pior insulto.

vamos, Este ano, o sonho é chamado de pecado. Sinner – mais do que Fognini, que também pode “torcer” Sinner esta noite, mas raramente são oponentes subsequentes (Rublev, Krajinovic, Tsitsipas ou Dimitrov, ou vencedor de Carreno Busta-Khachanov – teoricamente capaz de emular as façanhas romanas de Sonego em 2021. É por isso que espero que Sinner ganhe o derby. Não tenho a ilusão de que ele terá sucesso, direi, mas ele ainda tem mais chances de avançar do que Fognini. Tenho certeza de que alguém hoje vai pensar que por causa das minhas relações muitas vezes polêmicas com Fognini (na verdade comigo mais do que o contrário) eu me expresso dessa maneira, mas são malícias injustificadas. Minhas esperanças se relacionam apenas com as maiores chances que acredito que possam ser creditadas a Sinner no resto do torneio, mesmo que eu também não esteja muito otimista em relação a ele.

Dito isso, espero ter cometido um erro, porque certamente cometi um erro no ano passado às vésperas das várias façanhas de Lorenzo, mas não me parece que o pecador atual tenha muitas chances de imitar Sonego.

Veremos. Basta ter paciência, a partir de agora até sexta-feira à noite para descobrir os nomes dos quatro semifinalistas. Três parecem quase óbvios: Djokovic e Nadal no topo, Zverev no fundo. Talvez o quarto tenha sido Yannick.

No fórum, e em toda a Itália, gostaria de dizer: todos (Mesmo clientes que podem ter negligenciado Britney um pouco) É louco por ele, por Sinner, é SinnermaniaOntem à noite também foi visto contra Pedro Martinez, classificado 40 do mundo. Seja qual for o ponto que Yannick tenha feito, e é verdade que ele fez alguns bons pontos, principalmente com o backhand na linha e algumas miras, o estádio parecia que poderia se resumir a aplausos e aplausos. Até exagero, pois não foi uma partida condescendente, apesar de vencer facilmente por 6-4 6-3 com dois sets que decolaram por 3-0 cada, apesar de Jannick tentar complicar sua vida – muitas vezes quando tem que fechar o set – perdendo saque Em 3-5 do primeiro set. Além disso, a pausa é imediatamente devido ao espanhol que tem uma boa mão, mas tem um tênis leve e um forehand que é muito medíocre para se permitir enfrentar o peso esmagador da bola de Yannick.

Esperto e pequeno cafetão – Chega – Yannick aprendeu a agradecer ao público agradecendo várias vezes em campo ao microfone segurado por Diego Nargeso, e assim recebeu aplausos entusiásticos.

Além disso, o fato de o público romano estar completamente vivo, enérgico e excitado, sem pensamento posterior, também se manifesta no fato de que No Foro Italico, parece que o COVID não existiaou “morreu” cerca de dez anos atrás.

Não vejo uma máscara por perto para pagar em ouroao ar livre onde a confraternização é máxima mas em suma pode estar presente, mas também nos poucos espaços fechados, nas grandes e pequenas barracas multicoloridas…Também quase alegremente para afastar qualquer sombra de tristeza comum. Omicron? Nome e formulário desconhecidos. Nunca mais os ignore com tanta indiferença. Deus nos salve. Pessoalmente, sonhando em ir quarenta e seis seguidos de 76 (annus excellentissimus Panattae) a Roland Garros (já pulei o ano do Covid), fico apavorado com a ideia de contrair o vírus, agora que os três as vacinas surgiram ao longo das linhas de beber água mineral e ter que pular a viagem a Paris. Mas estar com a máscara 14 horas por dia, quando ninguém está usando ao seu lado, está mais difícil do que nunca.

Perdoe o incidente do Covid… volte para Jannick e sua habilidade recém-adquirida de provocar aplausos fáceis do público. O menino aprendeu com Val Pusteria rapidamente. É o que todo mundo faz e ele está adaptado a isso. Como, ao responder à minha pergunta, ele havia explicado algumas horas atrás Novak Djokovic – que considera Roma sua segunda casa porque é aqui que tem mais fãs do que em qualquer outro lugar, exceto, claro, lápara a Sérvia – “Ter a torcida ao seu lado ajuda, como ajuda. E é verdade que quando eu tive que jogar contra Federer e Nadal, por outro lado, a torcida estava quase sempre na cara de. Talvez aqui também porque eu falo italiano – E em italiano, ele fez quase toda a sua coletiva de imprensa, o que continuaria a fazer por quem sabe quanto tempo se o esforçado diretor de mídia da ATP não o interrompesse enquanto ele parecia divertido e promissor – As pessoas me apreciam. Alguns há mais de 10 anos! Eram crianças e agora são adultos e ainda cantam para mim “Um de nós! Um de nós!”. Por isso quis escrever esta frase.um de nós!” Na câmera quando terminei a partida com Karatsev.”

De volta a Sinner, parece-me que Jannik ainda está no meio de sua carreira treinando com seu novo treinador Simone Vagnozzi.

Ele sabe que deve tentar mudar um pouco mais o jogo, arriscar um pouco de amortecimento mesmo que sempre tenha preferido um bom chute, e até mesmo alguns saques e a bola contra a natureza (para ele hein…), mas ele faz isso quando – em minha opinião – ele não deveria isso.

Tal saque e vôlei queria marcar 2-0 40-0 Desde o primeiro set ele começou a descer. Ele serviu a 160 km por hora – e há chance de chegar perto da rede, um joga um chute mais lento do que os habituais 203-207 km por hora que ele está acostumado, mas hoje o 160 serve medíocre para que as meninas respondam facilmente – e deixou o lado direito completamente exposto. quem foi o primeiro a cobrir.

Qualquer um que tenha jogado tênis sabe que, se chegar um ponto em que um entrevistado deixa sua melhor resposta, é exatamente 40-0. Você não tem nada a perder, você joga com todo o braço e muitas vezes obtém as melhores respostas. O escritor lembra de alguns jogos inusitados no sentido literal do adjetivo: fora do comum (modesto). Eu gostaria que eles fizessem até 30!

Dupla escolha erradaE esse seu lado, Porque não está em 40-0 para surpreender seu oponente. Se alguma coisa, é em um momento delicado que a surpresa tem o efeito desejado. Porque o oponente nunca vai pensar que você quer fazer isso, porque ele mesmo vai ficar nervoso e com medo. Claro, você precisa ter essa certeza em seus próprios meios e coragem para se aventurar em terrenos onde você não se sente à vontade para implementar certas estratégias. Mesmo que Roger Federer estivesse no início de sua carreira – como um dos primeiros treinadores de Roger, o sueco Peter Lundgren, admitiu para mim no aeroporto de Melbourne -“Quando ele está na rede, parece que está nadando em águas infestadas de tubarões“Você pode entender como Yannick, que tem pouco mais de 20 anos, ainda hesita … marcou 3 pontos nas primeiras 3 partidas… – sem ser incomodado por Don Abondio del Manzoni, aquele que “Se alguém não tem coragem, não pode dá-la a si mesmo.”

Já que não devemos fazer um maço de todas as ervas, nem de todas as derrotas, parece correto apontar que Luca Nardi, 18 anos e muitas profecias interessantes sobre seu futuro apesar de seu estilo menor… Na arquibancada, apesar de ter perdido por 6-4 e 6-4 com o número 11 do mundo, o sul-africano Cameron Norrie. A excelente historiografia de Cipriano Colonna assim o diz e repete.

Nardy tem um bom primeiro serviço, embora o segundo serviço definitivamente precise de melhorias. “O grande campeão da indústria do segundo saque pode ser reconhecidoO advogado costumava dizer Pier Giovanni Canibelli, mais conhecido como Fannyque foi o inesquecível capitão do Davis na época das duas primeiras conquistas italianas de Petrangelli, Cirola, Gardeni e Merlo no início dos anos 1960.

Um bom segundo saque é sinônimo de coragem, desenvoltura, confiança, ambição, personalidade e técnica. Assim como uma pequena suposição que não faz mal. Traços incomuns. Apenas possui heróis reais.

Eu gostaria de poder escrever depois de vê-lo jogar que Luca Nardi é algo mais do que esperançoso, mesmo que hoje ele ainda seja apenas o número 199 do mundo. Esperança tangível? Quanto à maneira como ele joga, o forehand e o backhand, eu diria que sim, uma mão justa, mesmo que precise de melhorias – Bem, nem todos karaz! – Na rede ainda é bastante imaturo… mas aos 18 anos o que você espera?

Mas antes que eu perca o equilíbrio, ainda quero vê-lo novamente e, acima de tudo, quero saber. Quando conheci Federer em Fenzi e Nadal em Monte Carlo, ambos há 17 anos, e Djokovic Ele também estava em Montecarlo um mês antes de completar 18 anos, e eu percebi logo nas primeiras respostas que por trás do já grande e evidente talento na quadra de tênis, havia também os chefes de belas, maduras, quase verdadeiramente feitas e certamente homens inteligentes que conheciam suas coisas.

Falei com Luca Nardi muito brevemente em Londres quando ele tinha 14 anos Ela jogou um torneio semi-show durante o ATP Finals na O2 Arena, mas nunca mais. Quando eu falar sobre isso novamente e conhecer um pouco, terei alguns pensamentos mais claros.

Percebo que fui longe demais, e agora estou deixando uma marca lá ressurreição inesperada Para um jogador que sempre gostei muito, David Goffin, porque alcançou resultados impressionantes (#7 no mundo e finalista no ATP Finals em 2017) graças ao seu talento inato e apesar de um físico completamente diferente de muitos Marcantoni, Stan o homem no poder, Isner ou até mesmo Zverev e Medvedev e Berrettini em alturas de 1 m, 96 e acima com a ajuda do santo padroeiro da grande luta, San Servizio. Olhando para Goffin o que pertence a Goffin, depois das três da manhã eu os saúdo e vou dormir hoje com Nadal-Isner e Sinner-Fognini, um longo dia me espera e nós. Feliz tênis para todos do esquadrão Foro Italico para aqueles sortudos o suficiente para estar na frente da TV ou ler o Ubitennis de qualquer outra pessoa.