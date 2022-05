6-2, 0-1 para Jannik-Corriere.it

a partir de Conselho Editorial de Esportes

No Foro Italico Yannick e Fabio se enfrentam na segunda rodada da Internazionali: um duelo de gerações (Fognini tem 34 anos, Sinner 20) e seu primeiro encontro

19:51 – 1-0 Fognini no Grupo B Bravo Fabio no primeiro tempo do segundo set. Varia com o slide e trava com a mão da frente acelerando na diagonal.

19h40 – 6-2 errado Sinner fecha o primeiro set 6-2 aos 35 minutos. Várias faltas de Fognini, que acabou de finalizar a parcial saiu de campo e entrou no vestiário. Fabio 7 ganhadores e 15 faltas, 7 ganhadores de Yannick e apenas 8 ganhadores.

19h36 – 5-2 errado Deixe um pouco o braço de Fognini. Primeiro, um belo backhand na linha, depois dois forehands muito rápidos. Fabio elimina um set point e mantém o saque, interrompendo a sequência de 5 jogos de Sinner.

19:30 – 5-1 errado Com um belo backball curto, fora do saque, Jannik mantém o saque em 30 e vai 5-1.

19h26 – 4-1 errado A segunda parte é para Sener, que aproveita os erros de Fognini e vai para 4-1. Fábio reclama do seu escanteio e dá um chute na arquibancada. Não parece que ele está em seu melhor dia ainda.

19h21 – 3-1 errado Sinner destaca a fratura, parcialmente 12 pontos a 2. Fognini, que chamou um fisioterapeuta para desfazer o curativo no tornozelo esquerdo, parece estar em grande dificuldade. lento e sujo.

19h18 – 1-2 está errado As quatro faltas livres de Fognini (três de forehand), todas muito ruins. Três break points consecutivos para Sinner, que leva o segundo e vai para 2-1 e serve.

19h14 – 1-1 Dois erros de forehand de Fognini em 0-30 permitem que Sinner levante em seu primeiro saque, então ele mantém em 30 com um bom primeiro. 1-1

19h08 – 1-0 Fognini Alguns erros de Sinner nesta partida inicial, sempre com um backhand. Solid Fabio de plantão, segurando a primeira rodada a zero

19h03 – Aqui estão Fabio e Janek Fognini e Sinner estão apenas começando em campo. O centro está enchendo rapidamente. Yannick ganhou um empate e optou por responder. Portanto, Fognini começará a servir.

18h50 – Que jogo devemos esperar Catorze anos de diferença – e uma forma muito diferente de interpretar o tênis – também definirão como será a partida. Fognini provavelmente contou com a busca por trocas curtas e aceleração nos primeiros chutes, para não ser engolido pela força do adversário. A estratégia de Sener, que ele está experimentando, é menos previsível Novas soluções como hostel para a rede: O boom em seu jogo que começou com Mudança de treinador (de Piatti para Vagnozzi) Ele continua, mas em palavras, Yannick não se posicionou sobre os pontos fortes de Fognini. Eu te conto amanhã. esta noite.

17:29 – Primeira vez Sinner e Fognini não se enfrentaram em partidas oficiais. A primeira abordagem foi feita no ano passado, quando Sinner se juntou à equipe da Copa Davis, e Fognini (com Bolelli) o ajudou a integrar. No desafio desta noite, por um lado, haverá um frescor de Sinner, que em Jogo de terça-feira contra Pedro Martínez Mostrou que deixou para trás a derrota feia em Madrid com Auger Eliassim; Por outro lado O orgulho de Fognini, Que é fisicamente saudável e quer provar que não é menos que a nova geração.

15h58 – Sinner-Fognini em Roma Dois italianos permanecem no Foro Italico, Jannik Sinner e Fabio Fognini, e esta noite, 11 de maio, se enfrentarão na segunda rodada do Internacional de Roma. Um duelo entre gerações, já que estão separados há 14 anos, com Fognini que completa 35 anos no dia 24 de maio e Sinner que completa 21.