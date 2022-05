“Quero ouro nos europeus e menos de 20.” Jacobs é uma rocha, ele vai voltar mais forte.” – OA Sport

Fausto Desalo Ele fez sua estreia na temporada ao estabelecer o novo recorde italiano acima de 150m e agora está indo para os grandes eventos da temporada. o Campeão Olímpico 4×100 Ele não quis se esconder atrás de um dedo em sua entrevista à Atlética TV, durante a habitual conversa semanal de Vidal: “Ainda não fiz história, e acho que não fiz, ainda há muitos resultados a serem alcançados. Sinto-me ambicioso e faminto, mas também humilde, pé no chão. Estou a apontar para a final do Campeonato do Mundo de Eugene, no pódio do Campeonato da Europa em Munique, onde não escondo que gostaria de ter o metal mais caro e descer para menos de 20 segundos. Com 4 x 100, sabemos que somos o grupo a ser batido e que teremos que suar, porque os americanos viajam rápido. Mas estes são os desafios que amamos“.

O corredor da Lombardia continuou: “Esperava o recorde de 150, mas pensava em quebrar a barreira dos 15 segundos para o que fiz nos treinos. Na Trilha de Savona, você me verá como o 200º Doutor, e espero estar lá para reescrever a equipe que fiz lá, dois anos atrás, com 10.29. Estarei no encontro de Castiglione em Grosseto, no dia 22 de maio, e lá posso fazer os 100 e 200 metros, mas isso ainda precisa ser avaliado. Depois na Diamond League, no dia 5 de junho, na prova de 200m em Rabat. Recebi um bom feedback dos dois rali de inverno, que foram realizados nas Ilhas Canárias e em Portugal. Concentrei-me na velocidade básica, com o teste em 60 salas cobertas em fevereiro em Dortmund tirando sete centavos do meu recorde com 6,67, e agora a primeira parte ao ar livre, em maio, será dedicada aos 100 para passar para os 200 metros. O calendário certamente inclui os absolutos dos dias 25 e 26 de junho em Rieti.”

Fausto Desallo também se concentrou em agrupamentos com revezamento: “Na primeira reunião as caixas de velocidades estavam um pouco enferrujadas, porque não eram testadas há vários meses, mas depois as coisas correram muito melhor. Somos ferozes, com Jacobs ganhando ainda mais o Campeonato Mundial Indoor em Belgrado. Conhecemos Marcel na semana passada em Parma, poucas horas antes de partir para Nairobi, onde foi forçado a ficar nas boxes devido a um vírus intestinal. Não escrevi para ele para não estressá-lo, mas desejo vê-lo em Savona, sei que ele é uma rocha e voltará mais forte do que antes“.

Foto: FIDAL/Colombo