Chelsea Casadey, fecha. Skriniar, PSG não sai

Um acordo entre os Nerazzurri e os Blues para transferir o talento da Primavera para Londres. L’Equipe: O clube francês sempre coloca o eslovaco na mira

CASADEI NO CHELSEA POR 15 MILHÕES + 5 BÔNUS: TUDO. Visitas de quinta-feira

Tudo pela passagem de Cesar Casadey para o Chelsea. Inter e os Blues chegaram a um acordo com base em um bônus de 15 milhões de euros + 5 bônus, que é seu número de solicitação de Nerazzurri. O meio-campista, nascido em 2003, está pronto para assinar um contrato de 6 anos com o clube londrino. Segundo Gianluca Di Marzio, Casadey deve partir amanhã para Londres e passar por exames médicos na quinta-feira. Com o dinheiro da venda, o Inter vai mergulhar no Akanji para completar o time.

Skriniar, PSG não dispara. O papel de Al-Khulaifi

O Paris Saint-Germain não abandonou o caminho de Skriniar. Conforme relatado pelo Equipe, o zagueiro do Inter continua sendo um alvo do clube francês para fortalecer a defesa. Tudo parou porque os 70 milhões solicitados pelo Inter são considerados muito altos para o jogador cujo contrato expira em 30 de junho de 2023. Mas um papel importante pode ser desempenhado pelo patrocinador Nasser Al-Khelaifi, que pode intervir e abrir o negócio até o final. . do mercado.

TRANSFERÊNCIA DE AKANJI: Renovação de Empréstimo no INTER

Manuel Akanji quer o Inter e tem repetido no Borussia Dortmund, a ponto de considerar um novo cenário: dizer sim à renovação – que até agora foi rejeitada – que o clube alemão propôs desembarcar imediatamente por empréstimo aos Nerazzurri . Gilloneri quer 20 milhões pelo zagueiro, mas o Inter, ciente do fato de que o jogador de 27 anos vai expirar em junho de 2023, pede que os créditos sejam reduzidos. Akanji só pode renovar neste momento por um ano e depois se mudar para o Inter por empréstimo com direito de resgate até o final de agosto: neste caso o jogador ficará satisfeito com o novo destino, os Nerazzurri terão uma fórmula ao seu gosto e os alemães terão tempo de sobra até junho de 2024 para tentar obter receita com vendas diretas do jogador. Escrito por Gazzetta dello Sport.

Defesa central, fluxo entre Akanji e Aserbi

Depois de reiterar muito claramente que sua equipe não deve ser tocada e, assim, garantir a administração e a propriedade de que Skriniar e Dumfries são essenciais, o técnico da Inter, Simone Inzaghi, acrescentou que, se algo fosse necessário, um zagueiro poderia ocupar a área desocupada por Ranocchia. Exija que o clube pareça disposto a agradá-lo: duas opções estão na mesa no momento, a primeira levando ao zagueiro do Borussia Dortmund Manuel Obafemi Akanji, e a segunda a Francesco Acerbi.

Marotta: “O mercado está fechado? Certamente não haverá revoluções”

Poucos minutos antes do início da primeira partida contra o Lecce, o CEO da Inter, Beppe Marotta, também falou sobre as questões de transferência: “A Inter tem uma história a defender e as ambições são a consequência lógica de seus companheiros. é muito cedo para fazer julgamentos de risco também dado o mercado aberto.” Mas nosso DNA está sempre chegando ao limite. As palavras de Inzaghi são compreensíveis, ele trabalha todos os dias nesta equipe e é normal que você pense assim. Temos o compromisso de garantir padrões de sustentabilidade e uma equipe competitiva Ainda faltam 15 dias e certamente não haverá revoluções Para completar A equipe precisamos de um substituto para Ranucchia também porque é uma temporada extraordinária.Precisamos de uma equipe competitiva e multijogador.