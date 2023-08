Tharos e Bossa, muitas chances, mas zero gols

No último torneio, no início de março, Tharos Bossa terminou a partida em 5 a 5 com vários gols não naturais e empatou. Na primeira rodada da temporada 2023-24, válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa da Itália, as duas equipes terminaram a partida empatadas sem gols, podendo ter se aproximado do placar em 5 a 5 no cálculo as chances dos gols. Porque houve chances de gol de ambos os lados e, no final das contas, também há aspectos positivos e, ao mesmo tempo, aspectos negativos que os técnicos terão que trabalhar. Espere ironia, frieza e perfeição em uma partida de agosto com muitas caras novas para distinguir a Sardenha, depois de três semanas de treinamento e com uma temperatura sensata de 40 graus, espera-se o impossível e por isso a vontade de vencer com tinto, branco e rosobello, o O time busca o gol da partida até o último minuto com vários rebotes no rosto, principalmente no segundo tempo, em que os dois times se alongaram e perderam por um momento a distância entre as partes.

Corrida. Antonio Lai estreou-se fora do banco em Tharos, após a despedida chocante de Prastaro e a não contratação de Mingioni. À equipa vermelha e branca faltam elementos importantes como Christian Sana, Azzurri, Pouille e Tetteh, mas chegam sete novos elementos, desde o guarda-redes Gabriele Miro, até à linha defensiva de quatro jogadores formada pelos defesas Andrea Miro, Panza, Pizzulio e Vasili, tudo em torno de 190 cm. No meio-campo competem os ex-Villasimius Arnaudou e La Valle. No Bosa, a direção está confiada ao luso-angolano Makyesi, que joga dentro do meio-campo mas o outro português Diogo tem liberdade para entrar. A defesa de três homens vê Onganja regressar a Rossoblu com Leda e Grilla, com o antigo Carbonia Idrissi na baliza.

Aos seis minutos, Diogo mostrou a sua capacidade balística com um remate de pé direito de uma distância de dezasseis metros, um gesto instintivo maravilhoso de Mirio, que falhou a bola por cima da trave. Tharos (8 minutos) respondeu rapidamente com um duplo remate de Sana, primeiro com um pé direito diagonal e depois com um pé esquerdo de uma posição mais central, mas de qualquer forma, El Idrissi fechou o espelho e manteve a sua baliza invicta. A partida ficou confinada no meio de campo, e Bossa fez questão de construir por baixo e tentou penetrar pelas laterais, e Tharos tentou estimular os atacantes, principalmente passando pela lateral para cortar a bola de La Valle. Depois de um descanso, aos 28 minutos, La Vallée cobrou falta pela esquerda e encontrou Miro livre para desviar a bola, Balombella pouco acima do travessão e Idrissi fazendo boa guarda. Antes do final do primeiro tempo, Tharos brilhou duas vezes: aos 40 minutos, Kalariso roubou a bola de Makuesi, viu passe de La Vallée no meio do campo que ficou cara a cara com El Idrissi, muito habilidoso em bloquear seu caminho. Em plena recuperação, iniciativa de Lunis pela esquerda, que entra na área e manda Lalla Valle, para com o pé direito e finaliza com o pé esquerdo do ex-jogador do Villasimius, a bola bate por baixo da trave, bate na linha e Idrissi se recupera, ele está bem protegido por Ogania.

O início da recuperação está bloqueado e os técnicos tentam agitar as coisas. Toure Carbone substitui o capitão Leda na defesa por Pescheda, e Antonio Lai manda para campo Marco Carboni 2005, da mesma idade de Lunis, ao passar La Valle para o trocater que, aos 15 minutos, passou uma bola soberba para Sana, a esquerda do capitão voltar. Pés diagonais com eletrodo de esfera de arame. Parecia que os donos da casa tinham mais ímpeto, mas o gol do Bosa surgiu aos 21 minutos, quando Diogo cobrou falta com o pé direito de longa distância, que foi defendido por Mirio. Os jogadores do Planargia tiveram um bom descanso e, aos 27 minutos, Pena – que deixou a bola no segundo poste – conseguiu cabecear num cruzamento que errou o gol. Miro lesionou-se e permaneceu, Tharos arriscou-se pouco depois, quando Onganja cabeceou à queima-roupa e o guarda-redes da casa parou na linha. Entra Cabasino no lugar do antigo Ghilarza. O final ainda traz emoções. A estreante Feda Sana rematou bem à beira do impedimento, mas o pé esquerdo do avançado foi negado pelo sempre excelente El Idrissi. Que, pouco depois, saindo para impedir a corrida de Calaresu, perde a bola, mas é defendido por Bishida, que é muito bom em fechar o ex-atacante Ouri. Nos acréscimos, a última grande chance do jogo foi nos pés de Unali, mas Bosa mandou por cima da trave, a poucos passos de Capacino. O placar termina 0 a 0 e a classificação ainda está em jogo, que será decidida no jogo de volta.

Taros: G. Miro (34′ Rua Capacino), prof. Miro, Vaselli, Pirelli (32′ St. Fada), Panza, Pezzoglio, Lunis (8′ St. Carboni), Arnaudou, Calareso, La Valle (32′ St. Beras). Saná. Disponível Inna, Vaca, Fodis, Sergey, Moreau. Técnico Antonio Lai

bossa: El Idrissi, Lida (Rua Bishida 7), Grela, Ongania, Makwesi, Diogo, Unali, De Angelo, Solinas, Maganoko (Rua Madao 47), Pena, Avile. Manu, Pace, S. Carbone, Maras. O rebanho é Salvatore Carbone

governar: Marco Spiga da Carbonia