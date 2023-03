Onde a Fiorentina vai jogar? Aqui estão os palpites

Onde a Fiorentina vai jogar até o fim das obras?

As hipóteses são muitas, mas neste momento o clube sustenta que nada está decidido. Empoli, Reggio Emilia e mais separados de Parma, La Spezia, Modena e até Cesena, Ferrara e Perugia. A Fiorentina avalia todas as opções, mas sem pressa: Ano que vem de qualquer forma o time voltará a jogar no Campo de Marte.

Questão econômica e escolha Será o verdadeiro problema do clube Protegendo transferências de dinheiro: a bilheteria de fato garante receitas de 7 a 9 milhões por ano (até domingo para a Fiorentina Lecce havia 33 mil espectadores em Franchi) que, feitos os cálculos iniciais, o risco cai pela metade no período de dois anos de transferências forçadas, sem contar – seja qual for o estádio que ele escolher – custos com segurança, atendimento ao anfitrião e transtornos objetivos ao time. por esta razãoO clube prefere transferir o time para uma fábrica que não seja muito pequenamesmo ao custo de fazer mais alguns quilômetros.

Todo o estádio da Fiorentina Em suma, Castellani não parece ser o perfil de estádio perfeito, Até porque a relação entre os torcedores é tensa. Em suma, seria muito difícil para o Quartel-General da Polícia de Florença gerir um jogo todos os domingos (via Zara também é responsável pelo Empoli).

Estádio Mapei em Reggio Emilia Deste ponto de vista seria o ideal, mas com um problema objetivo: se o Reggiana subisse à Série B, seria aquele a dividir o terreno com o Sassuolo. E ninguem mais. Portanto, Mabe parece mais dispensável como palco de qualquer copa europeia de viola do que do campeonato.

Em Emilia haverá Parmaum estádio que até recentemente sediou o Campeonato Italiano sem muitos problemas, mas as comunicações não se aprofundaram no momento. O mesmo vale para Modena. Para sobreviver também Opção Pico de La Spezia (a ser reconstruído nos próximos meses) Mesmo que a capacidade de 12.000 lugares deixe o Viola perdido. READ Gasquet elimina Medvedev e derrota Fognini na hora - OA Sport

As obras do novo estádio Franchi Em suma, há um grande problema a ser quebrado que certamente – pelo menos em um futuro próximo – criará problemas diferentes: «Falei com o DJ Joe Baron também no domingo no estádio, com a Fiorentina a relação é excelente – acrescenta Nardella – até mesmo um convite para licitação. A atribuição do estaleiro correu bem, vamos começar com os trabalhos preparatórios no início deste verão, mas veremos os primeiros bulldozers no final de 2023 para terminar tudo em 2026.

Aliás, o roteiro do Palazzo Vecchio passa rápido: Concurso empresarial será adjudicado até julhoEm vez disso, até o final de seu mandato (ou seja, junho de 2024), Nardella quer lançar o relacionado ao estádio adicional: “Muitas propostas chegaram para a partida, e isso é muito positivo. Em abril, enviamos cartas-convite a todos os participantes elegíveis. Depois disso, todos que quiserem se apresentarão para a tarefa final, e haverá o tema da custódia que definiremos em julho e a quem daremos a tarefa. Já em agosto haverá uma série de intervenções preparatóriasE em dezembro veremos os primeiros caminhões e os primeiros guindastes no Estádio Franchi”.

O prefeito mencionou que Temos que começar a trabalhar até o final do ano. Concluímos também a finalização do roteiro que nos levará a finalizar o projeto executivo até ao final do mandato, bem como lançar o concurso para adjudicação das obras de espaços exteriores do grande parque.”

