Resultados de 6 de agosto em Tokyo 2020- Corriere.it

Os resultados das corridas de hoje, sexta-feira, 6 de agosto, e as medalhas dos atletas italianos competindo nas Olimpíadas

Aqui está o programa do Dia Azzurri . A Itália, desde o início dos Jogos, conquistou 35 medalhas: aqui Tabela de medalha completa para as Olimpíadas.

Uma chuva de medalhas azuis ontem (5!), Stano dá à Itália seu sétimo ouro Em uma marcha de 20 km. então prata Risa no barco . Três medalhas de bronze na natação, ciclismo e caratê Paltrinieri E Viviani NS Potaro. E hoje? Esperanças na final masculina de 4x100m com Desalo, Torto, Bata e o campeão olímpico Jacobs. Também para o atletismo, a caminhada feminina de 20 quilômetros chega com Giorgi, Palmisano e Trapelletti. Finalmente na luta Frank Chamizou Às 11h57 o italiano buscará o bronze contra o vencedor da partida entre Garzon Caballero (Cuba) e Ducky (EUA)..

5h40 – Luta, Avance Kunido Ruano

A Itália está tentando avançar na área de medalhas também com seu segundo representante da luta livre. Vamos falar de Abraham de Jesus Coniedo Ruano, um cubano-italiano como Frank Chamiso: na segunda rodada da categoria até 97 kg, derrotou o romeno Albert Saritov por 6-1, já tendo apostado a partida na primeira rodada, que terminou em 4-0. Nas quartas-de-final, ele enfrentará o americano Kyle Snyder. (Flavio Vanity)

4:41 da manhã – Exclusão do Karate Kata, Busato

A experiência de Mattia Bussato termina imediatamente. No kata, o karitika azul terminou em quarto lugar no Grupo B da Rodada Eliminatória, e permaneceu excluído da luta por medalhas.

2h29 – 50 km de caminhada, o polonês Tomala foi

O Pólo David Tomala venceu a prova de caminhada de 50km em Tóquio 2020, que foi realizada em Sapporo, com o tempo de 3 horas e 50 minutos. Em segundo lugar, o alemão Jonathan Hilbert levou a prata com uma progressão de 36, e a terceira e o bronze do canadense Evan Dunphy 51. Segundo German Hilbert, o canadense Dunphy está em terceiro lugar. Nenhum italiano esteve entre os doze atletas que cruzaram a linha de chegada até agora. Primeiro italiano Andrea Agrosti, 23 anos. Di Luca e Caporaso desistiram, Caporaso desclassificado.