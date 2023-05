Liga dos Campeões: Isto é o que acontece se Inter, Roma e Milan terminarem em igualdade de pontos – Forzaroma.info – Últimas notícias como o futebol da Roma – entrevistas, fotos e vídeos

Em caso de empate entre as três equipes, o resultado decisivo será o jogo Giallorossi x Nerazzurri, que será disputado no sábado, às 18h, no Estádio Olímpico.

Agora, mais do que nunca, a corrida está em pleno andamento campeões. InterE Milão E Roma Eles estão empatados em pontos, mas, por enquanto, competirão em 3 competições europeias diferentes no próximo ano. Ele também relata A Gazeta EsportivaDe fato, se o torneio terminasse hoje, a Roma estaria lá campeõesMilão em liga europeia Inter V conferência. A equipe de Mourinho estará na liderança da classificação, já que empatou as duas partidas contra os rossoneri e venceu a primeira partida contra os “nerazzurri”. Os Giallorossi ostentam 5 pontos Ele entrou em confrontos diretos, assim como o Milan. um time Estacas Conseguiu este resultado em quatro partidas, enquanto a Roma está em 3 partidas e ainda tem que enfrentar os Nerazzurri na segunda fase. Além disso, o saldo de gols nas partidas diretas é igual a 0 para Milão ele sentou +1 para o Gelorusi. Em caso de empate entre as três equipes, a partida será entre Roma e Inter próximo fim de semana no olímpico. Em caso de vitória, os nerazzurri sobem aos 6 pontos para chegar ao topo da classificação, separados de Milan e Roma. Em todos os outros cenários possíveis, os Giallorossi manterão a vantagem.