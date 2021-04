Milão está no vermelho, mas Ibrahimovi abre restaurante | Liga

O fim de semana para esquecer Zlatan Ibrahimovic, Que depois de processar um cartão vermelho em Parma Milan devido a repetidos protestos acaba agora no centro da polêmica em um episódio fora de campo: Embora a Lombardia estivesse no vermelho, ontem o sueco abriu um restaurante em Milão na hora do almoço..

Reconstrução – Para contar o episódio Fanpage.it, Que também publica algumas imagens fornecidas por uma fonte anônima atestando a presença de um atacante rossonero de “Tano passa-me o óleo”: Como lemos, no domingo por volta das 13h30, Ibra tinha um restaurante que já pertencia Tano SimonatoApesar das restrições da Covid-19 que exigiam que os clientes não servissem mesas, o sueco e outros patrocinadores estavam se permitindo um almoço de € 300 cada.

O chef fala – Em contacto com a Fanpage.it, o Chef Simonato confirmou a presença de Zlatan e do antigo defesa do AC Milan Ignazio Abate, No entanto, negando que fosse um almoço completo: “Ibera, Ignazio com outro amigo querido que veio me ver, ficamos lá algumas horas e depois eles voltaram para casa. Foi uma coisa entre amigos normais, somos amigos e nós nos vemos de vez em quando se não vemos outros amigos. Eles almoçaram, beberam uma taça de vinho como amigos. ” O dono do restaurante da Via Petrarcha, que já aderiu à iniciativa ‘Io apro’ em Janeiro e não negou as dificuldades económicas (os empregados do restaurante estão em despedimento), responde assim aos jornalistas que indicaram que o seu restaurante deveria ter permanecido fechado por conta das restrições associadas à epidemia: “Que epidemia boba, mas você para de quebrar as engrenagens … com essa epidemia?”

Testemunho de controvérsia – Vermelho em campo, a posição de Ibrahimovic fora de campo também deve ser revista, principalmente se considerarmos que quem violou as regras da zona vermelha foi eleito pela região da Lombardia como Testemunho da região da Lombardia sobre a luta contra o Coronavirus“Use a cabeça e respeite as regras: distância e máscaras”, disse o atacante com voz firme no final de outubro.

Versão milan Nesse ínterim, vieram esclarecimentos adicionais de fontes próximas a Milão sobre o assunto: Foi uma reunião de negócios, com um número limitado de pessoas. Sem almoço, mas uma reunião de pouco mais de uma hora para discutir negócios. Ibrahimovi, confirma que o clube rossonero segue um protocolo que o mantém constantemente monitorado apesar de já ter feito o Covid, como todos os jogadores da Série A.