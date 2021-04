Novo arranjo de jogo, esperançosamente às 16h30 – OA Sport

Clique aqui para atualizar sua transmissão ao vivo

16.02: Os jogos de duplas marcados para hoje foram oficialmente adiados para amanhã. Os organizadores publicaram o novo arranjo de jogo a partir das 16h30, mesmo que a chuva não tenha parado agora. Confirmando a continuação de Musetti no meio, Caruso mudou-se para o Campo 9 (primeiro encontro) com Cecchinato-Koepfer a seguir. Fognini continua a ser a terceira partida no Central Central, e Fabbiano-Hurkacz vai começar na finalização de Davidovich Fokina-de Minaur no Campo 2

15,34: Nenhuma partida será reiniciada antes das 17h: Espera-se que chova até as 22h, então o cancelamento de todo o programa de jogo é quase aparente. Amanhã deve chover de manhã.

h 13,50 Devido ao mau tempo, o programa de hoje foi interrompido. Portanto, no momento, não é possível determinar a data de início da partida entre Fabiano e Horkatch.

Olá e bem-vindos à transmissão ao vivo da partida entre Thomas Fabiano e Hubert Hurkacz, desafio válido para a primeira rodada do ATP Masters1000 Singles Championship em Montecarlo 2021. Primeiro desafio entre um tenista azul e um polonês: Quem vencer será desafiado na primeira rodada entre o britânico Daniel Evans e o sérvio Dusan Lajovic.

Então, depois de perder a final em Miami pelas mãos de Yannick Senner, a equipe italiana encontrou Horkach em seu caminho, mas desta vez em outro telhado e com outro adversário. Thomas Fabiano, 172º classificado no ranking da ATP, que chegaria à principal sorteio do torneio “a vermelho” teve o principado para conquistar as eliminatórias, vencendo primeiro o argentino Correa e depois o português Souza.

Quem vai receber? A palavra, como sempre nesses casos, vai a campo: o único juiz supremo. Embora seja inevitável O nativo de Wroclaw, que atualmente ocupa a 16ª posição no ranking da ATP, começa com o azarão.

OA Sport traz para você uma transmissão ao vivo da partida entre Thomas Fabbiano e Hubert Hurkacz, um desafio válido para a primeira rodada do Campeonato ATP Masters1000 Solo em Monte Carlo 2021 com notícias em tempo real e atualizações constantes. A partida está programada para acontecer por volta das duas horas da tarde nas quadras de areia vermelha do emirado. Boa diversão!

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events