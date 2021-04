Pirlo and Six Appreciation, mas …

Andrea Pirlo venceu a segunda consecutiva e na próxima volta vai tentar igualar o ápice da temporada com três vitórias, mas não está totalmente satisfeito: “Explicamos bem a corrida, começamos com o comportamento correto, parecia fácil, então no final da primeira corrida sofremos com essa oportunidade por falta de Focus, porque erramos no meio de campo, e eles jogaram rápido, e aí quando faltou um minuto, aconteceu em outras partidas sofrer um gol, e hoje voltou a acontecer, e poderia ter nos custado até um início diferente do segundo tempo. O campo queria jogar, mas ao invés disso nos reduzimos muito, arriscando em algumas ocasiões e não arriscando vantagem de algumas oportunidades que poderiam ter nos deixado jogar mais relaxados. “

Prazos – Pirlo vê muitas rodadas mortais e passes em branco: “Infelizmente, isso aconteceu em alguns jogos, onde perdemos pontos na estrada, talvez não com o competidor direto, mas em jogos que pareciam mais acessíveis no papel, então complicamos a vida. Hoje não foi assim porque fizemos uma excelente primeira parte, depois parecia que tínhamos o controlo do jogo, mas alguma desatenção obrigou-nos a trabalhar um pouco mais do que devíamos “.

Sob escrutínio e sexto na avaliação – Pirlo ainda se sente sob escrutínio: “Todos os dias você tem que se sentir vigiado, porque se quiser melhorar você tem que tentar dominar a si mesmo, todas as corridas e todos os exercícios importantes para o crescimento. É normal para todos os treinadores para vir sob escrutínio., E eu principalmente porque estou na primeira experiência, mas trabalho para isso, porque tenho uma paixão pelo futebol desde a minha infância e ainda sinto isso, então as dificuldades me levam a trabalhar mais e a tentar melhorar.Eu me dei 6, uma avaliação de 6, porque definitivamente posso fazer mais, quando você não alcança certos resultados, o principal responsável é o treinador, então devo continuar trabalhando daqui, tentar fazer melhor. “

Ontem, Pirlo venceu uma partida que precisava ser vencida no exame, e o jogo de verdade será depois daquele que passou pelo Napoli, pelo Atalanta, em Bérgamo.

