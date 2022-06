Juventus Di Maria: Sem resposta, o clube deixa o ringue

tempo esgotado

Por trás das suspeitas do argentino pode estar o Barcelona, ​​​​o que teria feito Di Maria entender que eles queriam satisfazê-lo com pedidos quando tivesse a possibilidade. Ou talvez a decisão de voltar mais cedo para o Rosario Central, onde o ex-jogador da Juventus Carlitos Tevez acaba de ser nomeado o novo treinador. O argentino nunca mostrou abertura à proposta de dois anos que permitiria aos bianconeri acessar os benefícios fiscais do decreto de crescimento, especificamente à ideia de jogar no ano passado na Europa e depois encerrar a carreira na Argentina. A Juventus recuou reduzindo a oferta para apenas um ano e aumentando o número necessário para sete milhões. A confiança continuou a diminuir na comitiva nas últimas semanas, mas sem qualquer resposta final do jogador. No milésimo pedido de tempo, a Juventus passou a trabalhar em planos alternativos, com Zaniolo e Berardi no topo da lista, sem descartar outros nomes surpresa que permaneceram ocultos até agora.