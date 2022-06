Ogier no topo, início difícil para Rovanpera – OA Sport

Sebastien Ogier marca o ritmo no final da SS1 do Rally do Quênia, sexta rodada do Campeonato Mundial de 2022. Campeão mundial se destaca com Toyota Com alguns décimos de diferença Hyundai #11 belga Thierry Nouvel.

O Safari 2022 abriu com um Super Teste privado em Kasarani, O local está localizado a poucos quilômetros do centro de Nairobi. Sebastien Ogier (Toyota) venceu o campeonato de 4,84 km, Capaz em seu próprio duelo para superar o adversário de todos os tempos Sébastien Loeb (M Sport/Ford).

O número 1 do grupo marca o ritmo no momento com solos Seis décimos do recurso no belga Thierry Nouvel (Hyundai) E a 1.1 no estoniano Thierry Nouvel (Hyundai). O quarto lugar é para o galês Finn Evans (Toyota), e o quinto é o já referido Loeb que regressou com Ogier para este desafio particular após a experiência do Mónaco e Portugal.

O evento Kalle Rovanpera não começa da melhor maneira. O capitão do Toyota World Championship perdeu completamente a primeira curva da sinuosa pista africana por um buraco na roda traseira direita. #69 do grupo, comissário amanhã para liderar o caminho em todas as etapas especiais, conforme exigido pelo regulamento, perdeu 11,6 segundos do topo.

Até amanhã com nosso primeiro dia real de desafios. Seis especiais aguardam os protagonistas, Dia decisivo tendo em vista a continuação de um fim-de-semana muito agradável que certamente vai dar os sentidos.

Ranking do Rally do Quênia após SS1

1 #1 FRA S. OGIER FRA B. VEILLAS GR Yaris Rally 1 M RC1 3: 18,8

2 #11 BEL T. NEUVILLE BEL M. WYDAEGHE i20 N Rally1 M RC1 3: 19,4 +0,6 +0,6

3 #8 EST O. TÄNAK EST M. JÄRVEOJA i20 N Rally1 M RC1 3: 19,9 +0,5 +1,1

4 #33 GBR E. EVANS GBR S. MARTIN GR Yaris Rally1 M RC1 3: 20,0 +0,1 +1,2

5 #19 FRA S. LOEB FRA I. GALMICS Puma Rally1 M RC1 3: 20,6 +0,6 +1,8

6 #18 JPN T. KATSUTA IRL A.JOHNSTON GR Yaris Rally1 MT RC1 3: 20,7 +0,1 +1,9

7 #42 IRL C. BREEN IRL P. NAGLE Puma Rally 1 M RC1 3: 23,2 +2,5 +4,4

8 #44 GBR G. GREENSMITH SWE J. ANDERSSON Puma Rally 1 Nenhum RC1 3: 23,5 +0,3 +4,7

9 #2 SWE O. SOLBERG GBR E. EDMONDSON i20 N Rally1 M RC1 3: 24,6 +1,1 +5,8

10 # 16 FRA A. FOURMAUX FRA A. CORIA Puma Rally1 M RC1 3: 25,9 +1,3 +7,1

11 # 69 FIN K. ROVANPERÄ FIN J. HALTTUNEN GR Yaris Rally 1 M RC1 3: 30,4 +4,5 +11,6

12# 20 POL K. KAJETANOWICZ POL M. SZCZEPANIAK Fabia Evo WRC2DC RC2 3: 35,7 +5,3 +16,9

foto. LPS