Lanterna Verde – Neymar ou CR7? Talvez você estivesse exagerando… Meriti e Fagioli não são apostas!

Bem, eu acho que há um limite para tudo. Construção: Depois do gol de Cristiano Ronaldo, nada mais me surpreende, especialmente se a Juventus estiver em jogo. No entanto, acho que neste período histórico, descartar certos nomes é contraproducente para todos, principalmente para os verdadeiros torcedores da Juventus. Dentro de alguns dias, falava-se de uma possível chegada de Neymar em preto e branco e do emocionante retorno do jogador do CR7 a Turim. Se o “conselho” de Messi chegar perto da Juventus, estaremos na apoteose da loucura. Não quero ninguém, mas não gosto de jogar no mercado. Entendo que é conveniente para todos “fotografá-los cada vez mais”. No entanto, acho que o limite nunca deve ser excedido. Não duvido que haja alguma verdade nestes rumores no mercado (a Juventus é o melhor clube por excelência da Serie A e é naturalmente “contatado” para qualquer sugestão de jogador). No entanto, talvez devêssemos também pensar no que a Juventus realmente pode fazer e, acima de tudo, no que eles querem fazer. §

A Juventus está mudando sua forma. Ele quer formar uma equipe importante, uma mistura perfeita de campeões e jovens para iniciar uma nova era de ouro. Você não pode pagar pessoas como Neymar ou CR7. Existem razões econômicas e ‘jogos’. Vamos deixar alguns discursos fora dos limites dos Bianconeri…

É melhor focar em assuntos mais sutis e tangíveis, como o futuro de Meretti e Fagioli. Claro que não são grandes nomes, mas não tenho dúvidas, representam o futuro da Juventus. O primeiro já provou o primeiro time, e o segundo se destacou em Cremona… Eu adoraria vê-los no time na próxima temporada e não apenas “para fazer as pazes”. Dois caras muito talentosos valem o risco. Você tem que deixá-los jogar, dar a eles a oportunidade de entrar em campo com a camisa da Juventus… Eles são italianos, jovens e muito talentosos. Por que diabos você ouviria sobre isso em uma perspectiva de mercado de saída? Não, não acho que seja a melhor solução para a Juventus. Para criar um novo grupo de heróis, você precisa fazer algumas apostas. E cuidado, eu realmente não acho que Merretti e Fagioli sejam apostas. Sua qualidade já é conhecida de todos… Não seria uma boa ideia parar em outro lugar…

Então, no que me diz respeito, menos voos e opções mais refinadas. Merretti e Fagioli devem jogar na edição da Juventus 2022/23. Este é o caminho (citação Mandaloriana).

Conclusão na série de TV Di Maria. Certo esperando por isso, mas não indefinidamente. Espero que a hora da seleção final do Fideo seja muito em breve. Di Maria é um grande jogador, mas a Juventus é mais importante…