Basquetebol: o primeiro impulso do Milan, Davies-Basket chega de Barcelona

(ANSA) – AC Milan, 24 de junho – Brandon Davies é o primeiro reforço oficial do campeão italiano. O ex-centro do Barcelona assinou um contrato de dois anos com o Olympia Milano e substituirá Caleb Tarsevski no tabuleiro tático de Ettore Messina. “Estou feliz por estar aqui – suas primeiras palavras ao AX Milano – e animado por fazer parte da equipe do campeão italiano. Mal posso esperar para começar a trabalhar e fazer isso com este grupo.” “Brandon – Bem-vindo do General Manager Christos Stavropoulos – é um atirador moderno, esportivo e com muita experiência na Euroliga ao mais alto nível. Acreditamos que ele pode melhorar significativamente nossa divisão longa.” Davis, que nasceu na Filadélfia em 25 de julho de 1991 e tem 78 jogos na NBA, está em sua segunda tentativa no campeonato italiano: em 2015/16 jogou em Varese, perto do sucesso na Copa da Europa de Basquete, perdendo na final contra Frankfurt.



Mais anúncios do Milan são esperados nos próximos dias: Kevin Bangus, Nas Metro Long, Billy Baron e Stefano Tonot estão a caminho, além de agendar a renovação de Gigi Datome. (Lidando).