Mourinho Roma: a chave para o sucesso? É tudo uma questão de estratégia

O treinador dos Giallorossi disse à Sky Sports: “Meu desenvolvimento aos 60 anos? Está na natureza de quem quer ficar no futebol por muitos anos. No entanto, a chave do sucesso permanece sempre a mesma, que é a estratégia. As pessoas seguem você. Se eles confiam em você e acreditam em você.”

Eles crescem, mudam e evoluem para continuar vencendo, apesar de seus invejáveis ​​60 anos e palmas das mãos, enriquecendo-os na temporada que terminou com uma vitória na Conference League. José Mourinho treinador da RomaEm entrevista exclusiva à Sky Sports:A chave para o sucesso continua a mesma: é tudo uma questão de estratégia. Você não pode prever tudo, mas quanto mais preparado estiver, mais poderá treinar. A imprevisibilidade pode ser reduzida e isso parece facilitar as escolhas e as decisões. Sabemos que os jogos de futebol têm riscos, mas devemos tentar reduzi-los preparando o melhor que pudermos. Em seguida, o Special One falou sobre seu desenvolvimento pessoal e desejo de se envolver novamente, apesar de quase 60 anos: “É a natureza de quem quer ficar no futebol por muitos anos. Se você não gosta de futebol e conseguiu tudo o que pode conseguir no futebol, pare e aproveite suas medalhas. E você está curtindo sua vida fora do futebol. Mas se você gosta de futebol, não quer deixá-lo. Você tem que ter os motivos em seu DNA.”

Calendário de Roma: todos os jogos As vitórias, aquelas que Mourinho colheu na carreira, também vieram graças a uma grande liderança, qualidade que sempre o distinguiu. "Se eu fosse um líder natural? Eu não diria. Na verdade, quando eu era jovem, teria dito que sou um líder silencioso. Mas meu trabalho não me permite ser um líder silenciosoComo na minha natureza. Tenho de estar sempre sob o olhar de todos, tenho de comunicar constantemente através dos media e isso faz uma grande diferença", disse o português. Pensou na juventude: "O jovem de 2000 é diferente do jovem de 2022. Liderança significa que as pessoas têm que segui-lo. E para seus seguidores, eles devem acreditar em você. Eles geralmente acreditam em você se sentirem simpatia, se se sentirem honestos. No meu caso pessoal como líder, isso significa exatamente a responsabilidade de não decepcionar seus colegas de trabalho. Você tem que estar com eles e para eles o tempo todo. Eles têm que confiar em você."

O treinador de maior sucesso desde 2000: Ancelotti I Então Mourinho respondeu a uma pergunta sobre Relação com os jogadores: “Como quando você vai a um restaurante E comer “à la carte”. Você tem que conhecê-los, saber tudo sobre eles. Você não precisa olhar para eles como se fossem todos iguais, porque são todos diferentes.” Por fim, o Especial acrescentou: “Registrar minhas vitórias na Inglaterra, Portugal, Itália e Espanha? Acrescento que nestes quatro países ganhei muito cedo. Não precisei ficar três, quatro ou cinco anos lá para ganhar. Aconteceu imediatamente, na primeira ou no máximo na segunda temporada. Acho que isso se deve ao fato de que tentei entender a equipe, estudei e tentei aproveitar as diferenças, tentando colocar minhas ideias em prática mas ao mesmo tempo respeitando as culturas locais e no meu caso também a sentimento e a abordagem local para jogar.”