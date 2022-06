Boa noite com o mercado de transferências

um de sexta-feira, 24 de junho Foi mais um dia de intensas negociações no mercado de transferências. ligaE a B. sériebem como no exterior: Aqui estão todas as novidades e novidades do mercado de transferências.

Milão

o Milão Estude o tiro zaish A partir de Chelsea. Já existe a aprovação do jogador, é preciso chegar a um acordo com o clube inglês. Em vez disso, o objetivo não é claro Putman para Milão. defensor de noite Na verdade, fecha com NewcastleO clube que ganhou o mercado de transferências com um duelo com os rossoneri. mostrar 45 milhões (Incluindo bônus) Muito alto para os rossoneri e ele definitivamente convenceu o Lille. em mim Rentato Sanchez Milan ainda acredita nele, enquanto renovação de contrato Maldini E a prazer.

No fim, Alessio Romanoli por sugestão de Fulham. O zagueiro demora: sua intenção é esperar pelo Milan. Para entender se a Lazio, entretanto, tentará reiniciar.

Juventus

o Chelsea Quer de LegitProcura-se jogador de futebol Thomas Tuchel. A Juventus não quer deixar o jogador sair facilmente: eles estão pensando em classificações e contrapartes técnicas. Sugira o blues Werner (que já deu sinal verde para se mexer), o jogador que gosta dos Bianconeri, mas ainda há um distanciamento entre as duas partes na avaliação.

Turim

o Turim À procura de um guarda-redes para a próxima época. Nas últimas horas, granadas foram proibidas Gabrielo protagonista com o goleiro Lichia Ultima temporada. No entanto, a assinatura do contrato ainda não chegou e as avaliações estão em andamento, assim como novas ideias. o novo nome de . Turim Quem é Bartolomeu Dragosky, deixe o Fiorentina. No polonês há concorrência deEspanholQuem tem acordo com o jogador (mas não com o clube roxo). O Bomb Club tentará superar a concorrência.

Comunicação entre contatos Granada E a Salzburgo por então deixeenquanto um impulso decisivo é necessário para fechá-lo Luís Henrique A partir de Marselha.

Atalanta

EU ‘Atalanta atirar Andrea Pinamonti. Já existe a aprovação da operação pelo jogador, que priorizou o clube de Bergamo. Agora vamos tentar chegar a um acordo comInter.

Salernitana

em sermões EdersonO Salerno E a Atalanta Eles encontraram o acordo para Matthew Lovato sincero na transação. Pergunte ao clube da Campânia também okoliMas os jogadores de Bergamo estão esperando que o jogador seja avaliado cuidadosamente.

Verona

Verona Lide com Kevin Strootman para o centro do campo. A ex-Roma é uma bola para o diretor esportivo Marroccu, que já a possuía na época Génova. Há também uma ideia de meio-campo Bandinelli A partir deEmpoliEnquanto aqui Procurado na Inglaterra: Lá Brighton nele.

os outros

o Nápoles Cada vez mais perto do acordo de renovação do contrato Alex Merrit.

o Sassuolo Anuncie a venda de jeans Odgaard Para AZ Alkmaar. O capítulo de 1999 mudou-se diretamente para a Holanda.

o especiarias Está perto de Hajji WrightO atacante americano que o possui Sønderjysk E, clube dinamarquês.

B. série

Dia de Mercado de Transferências em B. série Abre com a despedida oficial entre Génova E a Domenico Criscito, Ao lado da nova aventura em Toronto. Um dia agitado em casa ParmaHoje, foi acordado Rescisão contratual com Enzo Mariska. Por outro lado, o Brugam fecha com o Los Angeles Galaxy. Ao entrar, o Emilian Club formalizou a chegada Simone Romanoli da Empoli.

troca de ideias entre Cagliari E a Cosenza: esses nomes Salvatore Boccia (Defensor Central 2001) e 2002 Aldo Florenzi. Cosenza trata da chegada Cristiano Dorso. o Frosinoneatras do marascontinue a discussão relacionada à venda céu azul para mim Barryenquanto o espaldar Fechado para das paredes subordinar Fiorentina. Spal que terá que desistir da ideia leite: O ex-Atalanta será jogador do São Galo. o Modena Está perto de Simon PanadaTalentoso meio-campista do Atalanta. Para o ataque, o caminho que leva é complexo Rabomas traz a ideia David Diao, jogador de propriedade de Monza. o Barry quer tomar deputadosAs negociações estão bem encaminhadas, mas ainda há espaço.

futebol estrangeiro

Hoje sexta-feira 24 de junho Lorenzo Insigne chegou em TorontoPronto para começar sua nova aventura. Wayne Rooney Enquanto isso, Ele anunciou sua renúncia como treinador da equipe Condado de Derby. EU ‘Ajax Por fim, formalizou a renovação do contrato Stekelemburg Até 2023.