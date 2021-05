Intermarket, agente Lautaro e Hakimi explicam a situação

em casa InterExiste uma grande preocupação com o futuro Lautaro e o juiz. Entrevista por Qsvs sobre Telelombardia, Players Agent Alejandro Camano Preciso de uma explicação: “o juiz? Atualmente não há casos. Eu não falei com nenhum clube e não posso acreditarInter. É um momento difícil para o futebol e há uma situação econômica difícil. Não é fácil sair de uma situação complicada porque Covid 19. Eu acho que não é possível hoje dizer quemInter Ele sairá para consertar esta situação econômica complicada. “

o juiz Ele foi uma estrela da temporadaInter E o seu futuro ainda está em jogo: “Ele é tão jovem que chegou ao Inter com uma decisão muito inteligente. Quando o mercado de transferências começa, eles chamam você para seus jogadores para todos os jogadores. O mercado começa e se oInter Em apuros, entenderemos o que fazer. O mercado vai nos dizer. Quanto essa pandemia poderia valer hoje o juiz? Entretanto, devo dar os parabéns aos dirigentes do Inter porque depois Borussia Muitos procuraram por ele, mas chegouInter. Não sei o custo do mercado de transferências e o cartão é propriedade do clube. Há demanda e oferta ”.

renovação de tema quente Lautaro: “Falei com seu advogado hoje e preciso falar comInter Mas o relacionamento com o clube é bom. Se o acordo de renovação não for fechado antes, é de responsabilidade do agente anterior. Ajuda É um importante profissional que defende bem os interesses do clube. Agora vem o novo treinador, primeiro precisamos entender o lado esportivo e depois falaremos sobre todos os jogadores muito importantes. o juiz Ele tem 4 anos de contrato ainda e Lautaro dois. Não sei no futuro, todos os jogadores têm um preço e penso que se toda a Europa assistisse ao Inter e aos seus campeões, todos os jogadores seriam tidos em consideração.

despedida para Antonio Conte, agora emInter bem ali Simon Inzaghi“Acho que se os dirigentes o escolheram foi porque ele era o melhor treinadorInter. Acho ele um grande treinador e não temos nada a dizer sobre isso. O futebol não é fácil, mas ele tem experiência, não o conhecemos pessoalmente mas o consideramos bom. Desejamos o melhor condado“

OMNISPORT | 30-05-2021 16:46