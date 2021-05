Entrando no esporte e lutando contra o tráfico de pessoas: esta é a plataforma que também ajuda atletas de países pobres

Esportes, tecnologia e internet como ferramentas de combate Tráfico de Seres Humanos. Este é um dos objetivos da plataforma online SearchYourTeamFundado em 2018 por Wesley Mukrinkindi e Gaitan Ekundo. O seu serviço centra-se inteiramente na digitalização e eliminação dos intermediários que muitas vezes se revelam enganadores e dispostos a explorar os jovens que sonham em jogar “futebol importante”. Mukerinkindi, nascido RuandaEle começou sua carreira no futebol com uma bolsa esportiva em UtahEle criou um aplicativo para conectar pessoas que estão isoladas e marginalizadas do contexto social americano. Três anos depois, ele deu à luz a SearchYourTeam, e viu no esporte um grande incentivo para sair do miséria e dar Explorar. “Na Itália você provavelmente conhece bem, muitos adolescentes tentam vir e brincar (Na Europa, Ed), mas está sendo explorado por Agentes esportivos falsos, pessoas que estão tentando tirar proveito de sua situação e fazê-los rezar ilegalmente ”, explica Mukrinkindi Ilfattoquotidiano.it.

Segundo dados de uma organização não governamental Futebol Solidário, quase todos os anos 6 mil menores Eles estão deixando a África tentando sobreviver no esporte europeu. 70% deles falham no projeto. A maneira de evitar que isso aconteça é “digitalizá-lo”, criando avatares Vídeo em destaques Onde jovens jogadores mostram suas habilidades. Dessa forma, eles podem ser credenciados e obter bolsas esportivas e conexões com clubes para jogar futebol, basquete e outros esportes. ”Os pontos fortes de SearchYourTeam, que não se limitam apenas aos jovens da África, mas também aos meninos e meninas que já vivem na isto Europa e em Estados Unidos da AméricaEstou ai Transparência e aElimine intermediários, especialmente indesejado. “Cada jogador tem seu próprio vídeo na plataforma e os treinadores podem encontrá-lo diretamente”, explica Wesley.

Uma história de sucesso é definitivamente uma história Pierre Funko, 23 anos, camaronês mas natural de Bélgica, conheceu a organização Mukerinkindi e Ekoondo de boca em boca, graças à sugestão de um amigo: “Imediatamente tivemos um bom entendimento e partilhei com eles o meu caminho e os meus objectivos – explica o jovem jogador – fechamos contrato com a famosa agência P&P Gestão Esportiva, conhecido por seus jogadores de sucesso, como Romelu Lukaku. Tenho total confiança em Wesley e Gitan e agradeço o que estão fazendo. “

SearchYourTeam levaequilíbrio de gênero É por isso que metade jogadoras Chamei o pódio das meninas. Como Suhan Turku: Vinte anos, olhos verdes cheios de determinação, se apresenta como “franco-italiana e tunisiana”: “Conheci SearchYourTeam via Instagram – diz Ilfattoquotidiano.it Graças a Gaetan e Wesley, fui contactado por vários treinadores e espero que outros me notem. Estou fazendo o meu melhor hoje para ficar em forma, treinar regularmente e me preparar para as seleções de futebol do clube Holanda“

Reda bin Mustafa, 23 anos, franco-argelino, passou um ano nos Estados Unidos com uma bolsa de estudos em uma universidade GeorgiaEle joga no time oficial de futebol da faculdade. “Naquele período – diz ele – pude aprender vários idiomas como inglês e português e logo, quando minha saúde permitir, voltarei aos Estados Unidos para a próxima temporada. Tenho muitas ambições e isso é porque trabalho muito e treino regularmente. “

A organização está atualmente em contato comOnodc, o Escritório das Nações Unidas para o Controle de Drogas e Prevenção do Crime, com quem espera estabelecer uma parceria em seu compromisso de combater o tráfico de pessoas. As negociações também estão em andamento com liga Espanha, com o intuito de também criar oportunidades no futebol ibérico depois de receber o apoio em 2018 da cidade de Paris Baseado em Comitê Olímpico Francês.

SearchYourTeam, no entanto, concentra-se fortemente emÁsia Está online América do NorteEm vez do velho continente. A Europa é um mercado difícil de penetrar, especialmente se você sonha em jogar futebol. até o Políticas de Visto É mais complexo, especialmente para as relações bilaterais entre os países de partida e de chegada. “Sabemos muito bem que se alguém da África quer vir jogar na Europa, deve ser um jogador Drogba, uma Ito ou um mani, que fenômeno ”, admite o fundador da organização. Freqüentemente, os meninos e meninas que recorrem ao SearchYourTeam, especialmente da África subsaariana, são bons e talentosos, mas certamente não estão no nível das grandes estrelas do futebol europeu. a isso é o fato de que as regras de visto nos estados Os Estados Unidos e outros mercados são particularmente favoráveis ​​quando se trata de conceder المنح e contratos esportivos. Para isso – conclui Mukrinkindi – os direcionamos principalmente para os Estados Unidos e Ásia, de onde podem chegar à Europa. Porque se um técnico americano quer um jogador, é fácil conseguir um visto, enquanto no mercado asiático temos excelentes relacionamentos e parcerias ”.