Recuar para o horizonte Roma . Depois de três dias de treino em Trigoria, os “giallorossi” partem na quinta-feira para Portugal, onde farão um estágio de uma semana e disputarão três jogos particulares da ‘Albufeira Winter Cup’ frente aos espanhóis. Cádiz (sexta-feira, 16), português casa da Bia (segunda-feira, 19) e holandês e uijc (quinta-feira, 22). “O objetivo é jogar”, explicou. José Mourinho Para canais sociais de ciganos – nosso padrão é Lidar com pessoas que estão em um nível superior ao nosso. O Cádis nunca parou, o Casa Pia disputou a fase de grupos da Taça da Liga e Walvik vai começar o torneio à nossa frente. Jogar é mais importante do que o resultado, os jogadores voltaram a treinar bem.” O treinador Giallorossi está, aliás, satisfeito com a forma como encontrou os seus jogadores: “ Encontrei pessoas que querem trabalhar Chegou com motivação e foco – admite – nunca é fácil voltar a treinar como queremos, mas estou contente com a resposta nestes primeiros dias.

“Temos que trabalhar duro.”

A do Algarve é a segunda pequena escapadela que os ciganos fazem no Japão nas últimas semanas. No entanto, a semana em Portugal será a mais importante face ao recomeço do torneio marcado para 4 de janeiro frente ao BolonhaDepois da longa pausa para a Copa do Mundo:Foi a primeira vez de todos E tentámos interpretar da forma mais profissional, defendendo um plano que nos permitisse chegar à segunda parte – explicou Mourinho – Fomos ao Japão logo a seguir ao torneio, tiramos umas férias curtas e certamente pensámos que , em nosso tempo de inatividade alguém já havia retornado, como no caso de Fina e Roy, Patricio e Zalewski. Apenas Dybala ficou de fora. Este é o momento de trabalhar duro, é importante treinar bem“.