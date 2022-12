Copa do Mundo Qatar 2022: Messi é um problema muscular. Esta noite França – Marrocos – Futebol

Argentina, Goicoechea Lucky Speaker

dentro semifinal com Croácia EU’Argentina Ele tinha um orador excepcional: Sérgio Goicoechea, goleiro da seleção argentina na Copa do Mundo de 1990, um dos pênaltis fatais nas semifinais de Nápoles contra o italiano Vicini. Goicoechea, atualmente comentarista de TV e locutor de rádio, foi selecionado pela FIFA, após a partida contra a Holanda, ficando de fora o locutor anterior: Geronimo “Momo” Benavides, um popular YouTuber e Streamer, seria “desqualificado” por uma série de comportamentos ilegais, como gritar após gols, levantar-se de sua área designada e chamar jogadores com pseudônimos. Foi Goicoechea quem anunciou o treino da Argentina no alto-falante do Estádio Lusail, onde estavam 60.000 torcedores de Messi, e o novo alto-falante se mostrou particularmente charmoso para a Alviceleste, dando lugar ao coro pré-jogo. Mas, além de cumprir sua tarefa com perfeição, passando no exame, Goicoechea se saiu bem. O resultado: grande confirmação para disputar a final no domingo, mais uma vez no Lusail Stadium. Ex-companheiro de Maradona tenta criar um talismã argentino para Messi. (Do nosso correspondente Enrico Currò)