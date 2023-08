Atletismo, Gianni Iapichino: “Não queria treinar Larisa na Copa do Mundo sem ele se esconder.” E sobre a outra filha, Anastasia …

Larisa Iapicheanu ganhou três banimentos da Diamond League nesta temporada Ele ganhou a medalha de prata no Campeonato Europeu Indoor, empurrando 6,97m indoor e 6,95m outdoor. A Toscana será uma delas Grandes favoritos da Copa do Mundo, que será realizado em Budapeste de 19 a 27 de agosto. 21 anos de idade Treinado pelo Padre Giannique foi convidado atletismo 2Uque transmite o canal OA Sport no YouTube.

Gianni Iappichino falou sobre o caminho que o levou a treinar sua filha, Larissa Como evoluiu os últimos dois anos:Só acho que disse à Fiona que nunca treinaria nossas garotas. Eu tinha medo da relação pai-filha e fiz o possível para encontrar um sistema para Larisa que permitisse que ela se acalmasse sem a influência do pai ou da mãe. Não esperava que ela decidisse mudar de treinador e me pedisse. Como ala, após as partidas internas de Torun em 2021, percebi que algo estava quebrado com seu treinador, vi que ela não era mais ela mesma do ponto de vista emocional, a vi preocupada e pensativa. Isso foi acompanhado pelo fato de que nas competições ao ar livre ela não era mais a atleta de desempenho que você vê no inverno, mas sim uma atleta problemática. Depois da Gala de Ouro, ela me pediu para treiná-la porque não queria mais treinar com Gianni Cecconi. Como pai, eu disse a ela que ela precisava ter certeza e que isso não deveria ser uma saída temporária. A partir daí começou o caminho, que foi insidioso porque eu tinha pouco mais de uma semana para preparar os italianos e um pouco mais para as Olimpíadas, era difícil para mim resolver o problema sozinho. Ela se machucou sem querer no absoluto, enfiou o pé na areia e torceu o ligamento deltóide, tendo que desistir das Olimpíadas.“.

O ex-recordista italiano continuou no salto com vara:”Recomeçamos no final de agosto de 2021, também porque não a conhecia como atleta. A convivência entre o atleta e o técnico deve ser forte, e o técnico deve perceber muitas coisas. Percebi que ia ser um longo percurso, porque a Larisa estava atrasada em muitos aspetos do treino, nomeadamente tecnicamente, não só nos saltos mas também em todos os diferentes exercícios. Trabalhamos muito e no ano passado a Larisa acumulou muita experiência, mostrou muita maturidade em muitas corridas, mas faltava o atacante. Porém, estabelecemos uma base e este ano os frutos chegaram. Em casa esse ano ela quase derrotou Mihambo em Berlim e aí, na minha opinião, foi a virada porque ali ela percebeu que poderia ser considerada digna dos mais fortes. A partir daí foi a escalada que levou à conquista da medalha de prata nos Campeonatos Europeus de Indoor e às vitórias em três competições da Diamond League, que podem ser consideradas uma final olímpica ou uma final mundial.“.

A lente da câmera está claramente voltada para o iminente Campeonato Mundial:”Não podemos nos esconder para a Copa do Mundo, seria paradoxal. Larisa pode ser considerada uma das mais fortes do mundo. Nos últimos dois meses, ele foi o mais forte. No entanto, isso não significa que a Copa do Mundo será muito difícil porque muitos atletas ficarão presos a poucos centímetros. Lamento que Mihambo não esteja presente, nós a conhecíamos muito bem, nós a respeitamos e ela ama muito a Larissa. O que me impressionou foi o fato de que as meninas do mundo do salto em distância têm uma opinião alta sobre a Larisa, todas gostam muito dela, e existe uma relação de competição saudável. Larissa não vai lá como uma estranha, infelizmente. As expectativas são altas com tudo o que se passa com ele. Larisa tem mostrado que sabe lidar com esse tipo de pressão.

Passe também sobre Anastasiasegunda filha de Gianni Iappicino e Fiona May:Anastasia está indo bem, terminou o ensino médio, não tem dever de casa para fazer este ano, pode relaxar completamente durante o verão. O talento permaneceu, do tênis ela passou para o futebol porque tinha amigos que a incentivavam. No ano que vem, quando ela começar o ensino médio, ela virá estudar perto da minha casa e então vamos ver se esse é o momento certo para convencê-la a se aproximar do atletismo, mas isso deve ser uma escolha dela. No esforço de levá-la a encontrar um ambiente adequado e estimulante, talvez ela pudesse praticar o atletismo, não necessariamente no salto em distância, mas no que é“.

Foto: FIDAL/Colombo