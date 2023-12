Gol anulado, vermelho para Doda e dúvidas sobre Eroldi

Em sua quinta temporada na Série A, onde estreou aos 29 anos, no dia 19 de janeiro de 2020, na partida Bolonha-Verona por 1 a 1, o árbitro Giovanni Airoldi – indicado por Rocchi para a partida Verona-Lazio – explodiu o apito… Corre em seu sangue: e ele Filho do ex-árbitro internacional Stefano Airoldi e sobrinho de outro ex-árbitro internacional Nicola Airoldi. Ele é considerado um dos árbitros mais enérgicos do torneio, Airoldi às vezes Falta de heroísmo Mas ele sempre mostrou grandes habilidades atléticas e físicas. Como foi seu desempenho ontem em Bentegodi?

Clique aqui para revisar os destaques de Verona Lazio

A história de Airoldi com os dois times

Tem sido Quinta partida de Airoldi com os Biancocelesti: Duas vitórias (em casa contra Parma e Fiorentina em 2021) e vários empates (fora contra Juventus e Hellas Verona em 2022 e 2023) são os resultados. Foram 5 precedentes contra o Hellas Verona: 1 vitória e 4 empates no total.

Airoldi marcou 4 jogadores e expulsou Duda

Com a ajuda dos assistentes Rocca e Cipriani, com o quarto homem de Tremolada, Patrna al-Far De Volo na equipe AVAR, o árbitro expulsou Duda (W) por duplo cartão amarelo e cartão amarelo para outros 4 jogadores, todos da equipe Sarri: Marošić (L), 63` Hesay (L), 82` Felipe Anderson (L ), 90. `+4` Pedro (esquerda)

Talvez você possa estar interessado Quem é o árbitro Giovanni Airoldi de Molfetta?

Verona – Lácio, casos duvidosos

Esses são os principais casos de câmera lenta. Aos 31 minutos, os jogadores da Biancocelesti protestaram contra uma falta cometida por Zaccagni: os replays mostraram que o extremo da Lazio interceptou a bola antes de acertar o adversário. Aos 50 minutos, um pênalti foi marcado por Duda, após chute central de Rovella, em cobrança de falta: Airoldi o perdoa Limitado ao último aviso. Aos 75 minutos, na cobrança de escanteio da direita, Casale voou mais alto que todos e cabeceou para Montepu.

Mas os defensores do Verona protestaram diante do árbitro, que inicialmente confirmou a validade do gol. Chamado pelo VAR, Airoldi analisa a ação na tela e decide anular um possível gol de 1 a 2. Aos 79 minutos, Duda foi expulso: mais uma obstrução da partida, desta vez às custas de Castellanos: Airoldi não teve escolha a não ser receber o segundo cartão amarelo.

Para Marelli foi certo anular o gol de Casale

O especialista da DAZN, Luca Marelli, dá uma explicação, começando pelo gol anulado contra a Lazio: “No escanteio de Luis Alberto Casale, ele empurra o adversário com as duas mãos antes de cabecear e marcar. Airoldi pode não ter visto o pagamento Porque é coberto pelo próprio Casale, que então foi chamado ao VAR e corrigiu a decisão de sofrer o gol. Situação semelhante ocorreu no Cremonese Venezia, da Série B, por ocasião da anulação de um gol de Coda. Depois, ao receber o cartão vermelho, ele explicou a Duda: “A primeira advertência é irrepreensível, pois interrompe uma ação potencialmente perigosa. A segunda falta também é clara, pois Airoldi já havia perdoado dez minutos antes por falta semelhante, então a expulsão é justificada.” Ainda há algumas dúvidas sobre o desempenho de Airoldi no que diz respeito à gestão dos cartões no jogo Verona-Lazio.