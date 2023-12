Portugal Ronaldo: Quero regressar à final do Campeonato da Europa mesmo que…

Passada a decepção da Copa do Mundo, o foco se volta para o próximo Campeonato Europeu, que será realizado em 2024. Segundo uma versão respeitável, as expectativas e ambições já são altas entre os melhores jogadores, como Cristiano Ronaldo. Ronaldo Que no final da partida contra a Eslováquia parecia ter ideias claras: com Portugal Ele quer jogar o Euro 2024 como campeão, mesmo que esteja atormentado pela dúvida…

europeu: “Por causa do que aconteceu na minha vida… hoje não estabeleço mais metas para o futuro. Agora só penso no presente, em dar o meu melhor hoje, para que meu corpo responda e eu ainda me divirta. Seja para o clube ou a seleção, penso em fazer gols, o importante é aproveitar”. Concentre-se nos próximos Campeonatos Europeus: “Espero estar lá e chegarmos novamente à final, como em 2016. Claro que ainda há um longo caminho a percorrer, por isso tenho medo de me lesionar e não poder disputar o Europeu, Eu admito isso. Bem, vamos torcer pelo melhor.” O atacante concluiu no final da partida contra a Eslováquia, que se classifica para as Eliminatórias da Euro 2024.