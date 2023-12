A missão do Campeonato Mundial Ioan Gerasim“Gentle Giant” por Basidascu saree em Yama Arashi Quem partirá no sábado com a seleção italiana para Portugal, terra natal da seleção Campeonato Mundial de Kickboxing de Waco. Chegou à associação municipal em 2021 para se preparar para o Mundial com ajuda do professor Gianfranco RizziEwan conseguiu deixar uma marca importante e conquistar a medalha de prata; Depois, com muita consistência nos treinos, deu mais um passo de crescimento, sagrando-se Campeão Europeu em 2022. Agora na cidade portuguesa de Albufeira, Grassim quer encerrar o ciclo da sua carreira perseguindo a medalha de ouro nos Mundiais.

“Este ano – observa o Maestro Rize – Yama Arashi está com a Equipe Azul Federkombat Ele já conquistou duas medalhas de ouro com um desempenho muito bom Sumaya Al-Hayek, com títulos europeus em Light Contact Singles e Team Point Fight. Em desportos situacionais como o nosso, a previsão é sempre muito difícil, aliás o resultado depende não só de nós, mas também de factores externos que podem determinar o resultado final. Ioan Grassim está pronto em todos os aspectos, este ano melhoramos diversas habilidades como potência explosiva, resistência orgânica e muscular e também estamos prontos do ponto de vista técnico e tático. “Ewan está pronto para vencer, mas como tudo na vida, também será necessário um pouco de sorte.”