O gol de Gatti decide tudo

Em campo, os bianconeri venceram graças a uma cabeçada do zagueiro e voltaram à liderança da classificação à espera do Inter Udinese

lá Juve Continue pressionandoInternacional. Na partida avançada que abre a 15ª rodada do Campeonato Italiano, uma equipe Allegri vence o Napoli por 1 a 0 E é levado Momentaneamente +1 atrás dos Nerazzurri no topo da tabela. No Allianz Stadium no primeiro tempo Vlahovic Ele tinha feito tudo errado antes dele mérito, Kvaratskhelia O recurso é devorado e Chesney Salve o resultado em Escrito por Lourenço Com grande reflexão. Então no segundo tempo os gatos (51′) abre o placar após assistência de Cambiasso Os Bianconeri repeliram a reação de Osimhen e seus companheiros e obtiveram três pontos muito importantes.

o jogo

A Juventus sofre, mas está de olho em Gatti e dorme enquanto ainda está na primeira colocação do campeonato, e sofre uma pesada derrota para o Napoli. Pesado porque vem depois do jogo contra o Inter e porque mantém os azzurri afastados na luta por uma vaga na Liga dos Campeões. Um duplo golpe pressiona os nerazzurri na liderança e confirma o cinismo do grupo da Juventus, sempre apático nas manobras e no jogo, mas ainda eficaz e sólido na fase de perda de posse de bola e mortal no jogo aéreo na área adversária. . Não importa se o zagueiro decide a partida novamente. Sobretudo porque depois do golo de Gatti, o Nápoles não conseguiu romper a massa granítica da Juventus, expondo uma certa “fragilidade” ofensiva que corre o risco de complicar um pouco os planos da zona da Liga dos Campeões.

No confronto direto com o Napoli, Allegri retorna o capitão Danilo na defesa e Locatelli no meio-campo. No ataque ainda há espaço para a dupla Chiesa-Vlahovic com Cambiasso e Kosic nas pistas e Rabiot e McKennie prontos para apoiar a manobra. Ainda sem Oliveira e Mario Rui, Mazzarri traz Natan de volta à esquerda, recoloca Zielinski desde o início no meio-campo e confirma o trio Politano-Osimhen-Cfara na frente. Imediatamente em ritmo acelerado e sob pressão do Napoli, a partida começa com uma cabeçada perigosa na área da Juventus. Um episódio que ilustra de imediato o tema tático da partida. Alto e agressivo, o elenco de Mazzarri parte forte, buscando logo a verticalidade e avançando pela direita com a dupla Politano-Di Lorenzo. Em vez disso, a Juve se rebaixa, fecha as linhas e recomeça. Por um lado, Cambiasso manda um chute de pé esquerdo ao lado do gol e Rabiot chega atrasado com cruzamento, por outro lado, Chesney salva Di Lorenzo e Politano chega perto com um bom chute de pé esquerdo da borda. São precisos nos dribles e na interação nas segundas bolas.Os azzurri possuem a bola e manobram bem na lateral direita sem conseguir penetrar no meio-campo. Baixos e focados na fase sem posse de bola, os Bianconeri choramingam nos duelos e, assim que ganham a posse de campo, contam com as investidas de Chiesa e as mudanças de jogo de Cambiasso. Enfrentando um contra-ataque na área do camisa 7 da Juventus, Vlahovic desperdiça uma grande chance para Meret, depois se repete após o desenvolvimento de um contra-ataque iniciado por McKennie. Erros que andam de mãos dadas com um passe alto da direita de Kvaratskhelia e uma grande reação de Szczesny sobre Di Lorenzo após um tempo caótico da dupla Gatti e Bremer.

A segunda parte começa com um poste de Vlahović numa acção que é interrompida por Orsato devido a uma postura errática anterior de McKennie. Porém, a vantagem da Juventus só foi adiada. Pego na área por Cambiasso, Gatti sobe ao céu e abre o placar de cabeça ao saltar entre Di Lorenzo e Rahmani. Um gol que quebra o equilíbrio e provoca reação italiana. Politano tenta com o pé esquerdo, mas o remate é bloqueado pela defesa da Juventus. Foi então a vez de Anguissa tentar a sorte de cabeça, mas a cabeçada saiu ao lado. Em busca do empate, o Napoli eleva o centro de gravidade e ataca com muitos homens. Um estilo que amplia o time e abre caminho para contra-ataques da Juventus. Para dar mais impulso e ideias, Mazzarri afastou Zielinski, Natan e Politano e trouxe Elmas, Zanoli e Raspadori. Em vez disso, Allegri retira Vlahovic, que foi retirado de campo com um problema muscular, e coloca Milik na briga. Depois de um grande erro no gol de Szczesny, Osimhen marca, mas está impedido e Orsato anula tudo. Um anel que dá confiança aos Azzurri e aumenta a força dos homens de Matsari. Alta e sob pressão, o Napoli ataca os portadores da bola e empurra. Por outro lado, a Juventus cria densidade na área, fazendo entrar Kane e Alex Sandro e jogando apenas com lançamentos laterais. Juan Jesus, enviado por Kafara, errou o gol de cabeça e, em seguida, o chute de pé direito de Di Lorenzo acabou fora do gol. No ataque final, Mazzarri conta com Cajusti e Simeone. Szczesny bloqueia a tentativa de Raspadori, depois Allegri se cobre com Rogani e Illing Junior e o resultado não muda novamente. A Juventus afunda o Napoli e manda uma mensagem alta e clara ao Inter. Por outro lado, o Napoli ainda está lambendo as feridas.

Boletim Juventus-Napoli

Folha de resultados

Juventus-Napoli 1-0

Juve (3-5-2): Chesney. Gatti, Bremer, Danilo; Cambiasso (47′ Rugani), McKennie (47′ Elling Junior), Locatelli, Rabiot, Kostic (37′ Alex Sandro); Vlahovic (25′ Milik), Chiesa (37′ Kane).

disponível: Pinsoglio, Perrin, Huysen, Meriti, Nicolosi Caviglia, Nung, Yildiz. Apegado: alegrar

Nápoles (4-3-3): Mérito. Di Lorenzo, Rahmani, Juan Jesus, Nathan (27′ Zanoli St.); Anguissa, Lobotka (41′ Kagosti St.), Zielinski (20′ Elmas St.); Politano (27′ Rua Raspadori), Osimen, Kvaratskhelia (41′ Rua Simeone).

disponível: Contini, Giulini, Ostegaard, Demme, Lindstrom, Zerbin, Gaetano. Apegado: Mazzarri

governar: Orsato

Sinais: 6′ Sh Jati (J)

Amonites: Bremer, Locatelli (J); Kvaratskhelia, Juan Jesus, Ostegaard (não do campo), Osimhen (norte)

despejo: –

Estatisticas

• Federico Gatti é o defesa que marcou mais golos na nossa competição (três) – estendendo os dados às cinco principais ligas europeias, apenas Alex Grimaldo (sete), Jérémie Frimpong e Robin Goossens (quatro cada) marcaram mais golos do que Zagueiros da Juventus.

• O Nápoles perdeu três jogos consecutivos em todas as competições pela primeira vez desde Outubro de 2016, sob o então comando de Maurizio Sarri.

• A Juventus não sofreu golos num jogo da Serie A frente ao Nápoles pela primeira vez desde 1 de Dezembro de 2017 – desde então, os napolitanos marcaram em todos os últimos 11 jogos frente aos “bianconeri” no campeonato.

• A Juventus marcou seis golos de cabeça neste torneio: apenas a Roma (sete) marcou mais golos com este primeiro golo.

• Antes de Federico Gatti, o último defesa da Juventus a marcar em dois jogos consecutivos na Serie A foi Alex Sandro, em Janeiro de 2016, enquanto o último italiano foi Giorgio Chiellini, entre Março e Abril de 2010 (o primeiro frente ao Nápoles).

• Walter Mazzarri é um dos três treinadores do Nápoles que, no século XXI, perdeu pelo menos dois dos seus três primeiros jogos na Liga italiana, e esta é considerada uma experiência no banco do clube do Nápoles: além de Zdenek Zeman (três derrotas nas três primeiras partidas) e Gennaro Gattuso (duas rebatidas por nocaute nas três primeiras partidas).

• O Nápoles perdeu pelo menos cinco dos primeiros 15 jogos numa única época da Serie A pela segunda vez nas últimas quatro épocas, o mesmo número que perdeu nos últimos 14 anos no torneio.

• Andrea Cambiasso (Fevereiro de 2000) é o defesa mais jovem a marcar pelo menos dois golos nas últimas três épocas na Liga italiana.

• Andrea Cambiasso marcou três golos em 14 jogos esta época (um golo, duas assistências), o mesmo número de contributos registados na época passada em 32 jogos disputados na Liga italiana (três passes vitoriosos).

• Nesta Liga italiana, a Juventus marcou oito golos após cruzamento, no actual torneio apenas o Inter tem mais (10).

• O Nápoles não conseguiu rematar à baliza nas duas primeiras partes consecutivas frente à Juventus na Liga italiana, pela primeira vez desde 2012.

• Piotr Zielinski atingiu os 350 jogos na Serie A frente à Juventus.

• Wojciech Szczesny atingiu o recorde ao disputar 250 jogos na Liga italiana frente ao Nápoles.