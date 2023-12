Sub 20, Itália vence, e jogador de Portugal acusa: Chamaram-me macaco

Uma semana lucrativa para a seleção italiana. Não só para o grande Luciano Spalletti que se classificou para o Euro 2024, mas também para a nossa seleção. Sub-20 que venceu Portugal por pouco Suba para o topo do ranking da Liga de Elite. Com 2-1, os Azzurri foram as assinaturas O cansado e o bonfantiMesmo que tenhamos que falar não só do boletim de jogo por causa do seu peso Acusações de racismo Dirigido por um dos jogadores lusitanos ao grupo liderado por Pollini.

A partida: Gols de Vaticante e Bonfanti decidiram a partida

Esta é a quarta vitória consecutiva dos italianos. Al Ricci Sassuolo“Itália Sub20” Gol adiante cansado Que também se beneficiou de um desvio de sorte. Depois, a negligência defensiva custou a Portugal o empate Meireles. Na segunda parte, caracterizada por grande equilíbrio, foi Bonfanti quem atribuiu os três pontos à equipa de Bolini, que foi a mais rápida de sempre a avançar para a baliza após desviar um passe curto do guarda-redes português Fernandez.

Primeiro lugar na classificação: Itália Youth Works

Eles também incluíram um pênalti perdido para nossa seleção contra o Al-Ahsa. Mas resumindo, o sucesso se deve a uma equipe que já conseguiu superar Portugal Dentro de alguns meses. É verdade que o outro precedente diz respeito ao Campeonato da Europa de Sub-19, mas a maioria dos jogadores em campo eram como os jogadores da Azzurri. Eles definitivamente têm algo interessante para colocar em campo nas camadas jovens. Subir dois pontos na classificação com a Alemanha tem que significar algo.

As graves acusações de Al-Sharmiti: “Eles me chamaram de macaco”.

O pós-jogo deixou alguns resíduos. As acusações do futebolista português são graves Shermite: “Estou muito triste com o que aconteceu durante a partida O atacante do Everton escreveu nas redes sociais. Sei que nada vai acontecer com o jogador que me chamou de macaco… mas só queria expressar a frustração que tenho com meus companheiros. Jogadores e torcedores continuam dizendo e fazendo o que querem durante as partidas e os árbitros não fazem nada. Não importa cor, tamanho ou nacionalidade, só queremos jogar futebol. Diga não ao racismo“.