“Há poucos jogadores como Varela” – Desporto – Outros desportos

Por Matteo Genovesi Nome estranho. lá. aparências profissionais. Nada, para aumentar a curiosidade e o mistério. Gols e chutes não triviais nas primeiras versões (embora não muito grandes). sem dúvida. Foi Mohamed Serivo Varela Djamanca quem empolgou mais do que nunca os fãs de Reggiana durante os primeiros dias de aposentadoria em Tuano. Agora, tendo dito que esta é uma afirmação de uma equipe excepcionalmente competitiva que deve acima de tudo elevar os impulsos da granada, é claro que é a notícia que está alimentando a paixão. É claro que na aceleração e nas jogadas do extremo de 24 anos, que cresceu em Portugal mas nasceu no pequeno país africano da Guiné-Bissau (antiga colónia lusitana), enquanto equilibrava adversários que conheceu, algo intrigante foi trazido à tona. Uma história (do futebol) começa no fundo da história de Varela, que merece ser contada, e sempre sobe ao nível. Talvez a ponto de chegar perto do jogador do Milan e compatriota Liao. Exagero da imprensa? Sim, mas com um pingo de verdade vamos revelá-lo mais tarde. San Teodoro, Província de Sassari. Destino turístico para muitos, o primeiro passo no futebol no exterior para o menino, então com 19 anos. Seis gols (cinco na segunda rodada) não são suficientes para a salvação no campeonato italiano, mas Bodoni está a apenas 10 quilômetros e o desempenho de Mohamed não foi perdido pelo DS Renzo Oggiono: “Um jogador decisivo, capaz de dividir partidas. desempenho devastador. Velocidade na entrada, Ele dá assistências. Tem muito espaço para melhorar, pode se sair muito bem se ficar mais pessimista na frente do gol. Ele sempre treina forte, quer entrar. um cara forte e sério, tem todas as vantagens e preparação para fazer um bom trabalho no mundo profissional e se melhorar contra o goleiro pode marcar vários gols. No final da temporada serão 7. Estamos no verão de 2019 e …