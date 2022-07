Último aumento de De Ketelaere, se Bruges se recusar, há Ziyech

Maldini e Masara negociaram novamente com os belgas, mas ainda não foi encontrada uma solução final

De Kettler, jogo AC Milan Brugge encerrado: o que sobrou da cabine

O encontro entre Maldini, Massara e a administração de Charles de Kettleri em Bruges durou cerca de uma hora e um quarto no Splendid Hotel em Lugano. A posição dos rossoneri continua a mesma com uma oferta de pouco mais de 30 milhões de euros, a dos belgas, que também é de 35. Em suma, poderia ter sido um cara a cara que ainda não foi decisivo. O impasse ainda existe.

De Keteler, um encontro em Lugano de Maldini e um caminho com Bruges para tentar fechar

Milan correu para de Kitilari. Maldini e Massara estão atualmente em Lugano, onde se reúnem com a administração de Bruges para tentar fechar a operação e chegar à tão esperada fumaça branca. Nos últimos dias, o Milan aumentou um pouco sua oferta, mesmo que não tenha atingido os 35 milhões de euros solicitados pelo Bruges. Aos 33 anos, com outros bônus ou uma porcentagem de revenda futura incluída, o clube rossonero ainda espera conseguir atingir a meta.

PLIZZARI VENDIDO PARA Pescara

“O AC Milan anuncia que finalmente vendeu as ofertas desportivas do futebolista Alessandro Blizzari a Delfino Pescara. O clube agradece a Alessandro pelo seu profissionalismo e deseja-lhe toda a satisfação profissional e pessoal”.

AC Milan ainda acredita em de Ketelier, mas está se movendo para o plano B: Ziyech

A série de TV do verão rossonero terminará em breve. O Milan quer De Kitleari, mas o tempo está se esgotando e a administração rossonera está pronta para mudar seu objetivo. Se nenhuma resposta for recebida até hoje, os rossoneri ficarão à vontade para passar para o chamado plano B que inclui a corrida de Hakim Ziyech, o ala do Chelsea que poderia chegar não apenas emprestado, mas também diretamente com os Blues que poderia deixar ele sai por um valor de cerca de 10 milhões de euros.

Daniel Maldini Lateral Esquerdo: Visitas a Spezia

Daniel Maldini jogará pelo Spezia na próxima temporada. O meia-atacante já deixou o retiro do Milan para viajar à Itália para visitas e contratações. Deixar os rossoneri emprestados.

Daniel Maldini perto de Spezia

Acordo de uma etapa entre Milan e Spezia para Daniel Maldini. O jovem meia-atacante já pode deixar o clube austríaco Rossoneri nas próximas horas para viajar para a Ligúria e assinar com os bianconeri.

Renato Sanchez, acordo com o Paris Saint-Germain sobre participação

Renato Sanchez está mais perto do Paris Saint-Germain. O médio português, alvo do Milan, teria de facto chegado a acordo com o clube parisiense sobre o salário, 5 milhões de euros por época. Resta encontrar um acordo com o Lille (com o qual o jogador celebra contrato até 30 de junho de 2023), que preferiria não vendê-lo a um concorrente direto.

CHUKWUEMEKA, a estreia está pronta

Com Renato Sanchez cada vez mais a caminho de Paris, o Milan está mirando diretamente em Carne Chukwemica, meio-campista do Aston Villa na classe de 2003 que tem contrato até 2023 e está pronto para fazer a primeira oferta a Villans, que atualmente pede 20 milhões de euros. Paris Saint-Germain e Barcelona também gostam do jogador.

AC Milan na piscina para Mancini, 2004 CLASS FORWARD

O Milan tem uma vantagem sobre o atacante do Vicenza de 2004, Tommaso Mancini. Calciomercato. com relatórios. Juventus, Empoli e clubes do exterior também seguem os passos do jogador.

Tanganga pressiona Tottenham: ele quer o Milan

Yafit Tanganga está pressionando o Tottenham para fechar o acordo com o Milan. As partes estão negociando e o obstáculo a ser superado é a fórmula: os rossoneri querem um empréstimo oneroso com direito a resgate, e os Spurs pressionam pelo compromisso. A Gazzetta dello Sport relatou isso.