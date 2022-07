10 mil pessoas em euros são loucas por “Goya”!

Roma Entusiasmo contagiante, ambiente Roma Ele não respirou por muito tempo, pelo menos em relação à apresentação do jogador. Paulo Dybala É o sucesso do mercado no verão dos Giallorossi e a torcida do Capitólio dá as boas-vindas ao herói argentino Oscar: pRecebeu mais de dez mil pessoas de cor em amarelo e vermelho alegria Em sua nova aventura no Capitólio sob Coliseu CampoNa primeira aparição pública do campeão argentino como jogador de “Magica”. camisas como “goya louco‘ ou ‘joia meu paísEle espiou a plateia de pessoas, enquanto as expectativas aumentavam para a aparição do ex-jogador da Juventus. Enquanto isso, feixes de luz e holofotes iluminam o edifício agora chamado Palazzo Fendi.