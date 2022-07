Juventus – Barcelona 2-2: Kane e Dembélé bis

Duplo Dembélé

–

Allegri substitui Pogba por Locatelli e Piazza Rovella na sala de controle. Vlahovic continua no banco, no Triple Javelin, cabe a Kane desta vez jogar no meio-campo ofensivo, com Di Maria na direita e Cuadrado na esquerda. Xavi responde com Casey no meio-campo e Dembélé no tridente com Aubameyang e Lewandowski. O início traz o slogan do Barcelona: os mestres do campo espanhol e a Juventus zombaram da pressão sobre o blaugrana. O Barcelona se torna instantaneamente perigoso com quatro chutes em poucos minutos: Dembélé, Lewandowski, Casey e Aubameyang tentaram. Para a Juventus, por outro lado, o mais vital é Di Maria, que sempre sofre com suas pancadas. O Barcelona na frente é especialmente assustador com Dembélé e não é por acaso que a rede de vantagens sai de seus pés: Alex Sandro se explode e o golpe do país é impenetrável. Pouco mais de 5 minutos depois, ele reapareceu da direita: desta vez Cuadrado e Locatelli estão pagando o preço. Mas no meio, há a rede da Juventus, onde Kane antecipa Eric Garcia na mão direita.