A corrida final com o Paris Saint-Germain

Roma Pressão final. lá Roma muito perto de Georginio Wijnaldum. Uma importante reunião teve lugar em Trigoria na tarde de segunda-feira, não a primeira e talvez não a última entre Thiago Pinto E treinador do capitão da seleção holandesa. Pelo que apareceu, Wijnaldum tem pressa em encerrar o assunto com Paris Saint Germain Para chegar a Mourinho. Ele também está disposto a ceder parte do dinheiro que seu contrato atual garante (9 milhões, incluindo bônus fáceis) para facilitar o negócio. No entanto, isso ainda não é suficiente para concordar: é preciso um esforço das duas empresas para se entenderem sobre a fórmula de conversão.

Roma, 600 milhões para o futuro de um grande clube Wijnaldum para Roma: a flecha desmorona atitudes Luís Camposo homem do mercado português na PSG, para incluir no contrato de empréstimo um compromisso de resgate em 2023 vinculado a bônus “fáceis”. Também porque Wijnaldum expira no ano seguinte. Além disso, os franceses gostariam de economizar o máximo possível do percentual do salário a ser pago para tornar razoável o investimento de Roma. Tiago Pinto pede pelo menos 50% de desconto, entre concessões de jogadores e apoio do PSG. Mas a negociação, também graças à intervenção direta dos Friedkins que têm excelentes relações com o outro proprietário Nasser Al-Khelaifi, está progredindo rapidamente para um resultado positivo: é basicamente isso que todos os três componentes querem, incluindo um jogador que precisa jogar de forma consistente para chegar à Copa do Mundo em boa forma. Outro sinal leva ao otimismo: a Roma desistiu de todos os caminhos alternativos para o meio-campo, porque quer agradar Mourinho com o jogador considerado mais adequado para o salto de qualidade. READ Roma, mais uma parada do treinamento de Veritut. Zaniolo fora: é meu pai

roteiro Novos contatos são esperados nos próximos dias. Agora é impossível para Wijnaldum se juntar à nova equipe a tempo da viagem a Israel que começa amanhã. Mas os fundamentos da esperança Mourinho estará disponível no início da próxima semana, bem antes do início do torneio. Nos projetos do treinador, Wijnaldum se tornaria um jogador de futebol quase insubstituível. Mas ele precisa de tempo para conhecer seus companheiros e mecânicos, assim como os ritmos do campeonato italiano. E depois… E não para por aí. Porque Mourinho, que decidiu insistir numa defesa a três, quer mais um central para reforçar e integrar o plantel. Talvez canhoto. Mas não é fácil encontrar um especialista na função que também desista na hora de equilibrar os preços. recursos senos (feyenoord) e Ndica (Eintracht Frankfurt) foi preterido, pelo menos por enquanto, precisamente por razões de custo. Por outro lado, um marfinense pode ser adequado Eric Bailey, que, no entanto, está com o pé direito como os outros zagueiros da Roma: nascido em 1994, ele não tem muito espaço no Manchester United e pode ser emprestado com direito a resgate. Mourinho treinou e o usou em seu ano e meio em Old Trafford. Trace a seguir depois. atribuições Enquanto isso, Roma também deve racionalizar o pessoal. Tiago Pinto tenta fechar a venda Vilar em Monza e Carlos Pérez em Celta Velho. O problema é que ninguém quer investir dinheiro hoje. A situação é mais complicada Justin Kluivert, que tem mercado na França, mas fatura 2,6 milhões líquidos. Muitos para muitos clubes de nível médio.