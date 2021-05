Mercado de transferências da Juventus, o futuro de Ronaldo | Anúncio da Georgina!

O futuro de Cristiano Ronaldo está cada vez mais em jogo após a chegada de Massimiliano Allegri à Juventus: Georgina anuncia o futuro

Existem muitos problemas para resolver em casa Juventus. Futuro de cristiano RonaldoAcima de tudo, está mais no equilíbrio após a chegada de Massimiliano Diversão fora do banco em vez de Berlow. A este respeito interveio Georgina RodriguezCompanheira do herói português esclarecendo todas as dúvidas. seco”Permanece ” (Em italiano, “Resta”) Em resposta a uma pergunta de alguns dos participantes sobre o destino de CR7 durante as filmagens de uma série de documentários da Netflix sobre sua vida. Para acompanhar e interagir diretamente com as últimas novidades da Calciomercato Inscreva-se no canal do YouTube

Leia também >>> Mercado de transferências da Juventus, o veredicto é definitivo | Visitas médicas de segunda-feira

Assim, Georgina não tem dúvidas de não ver o campeão madeirense fora de Turim no próximo ano. o anterior Manchester United Ele não tem um bom relacionamento com Diversão – Que não o considera essencial para o projeto – e não compartilha totalmente seu sistema de jogo e suas ideias futebolísticas. Mas isso, segundo o que o modelo argentino anunciou, não deve preocupar os torcedores da Juventus, já que Ronaldo se prepara para encerrar o contrato em. Junho de 2022. A Juventus está preparando estratégias para a próxima temporada, que deve conviver com seu jogador mais forte e representativo.

Emmanuel Tafano