Mo, Lazio compartilha após Roma-Bologna: “Hoje você pode ganhar com um gol de impedimento.” vídeo

Não foi um grande jogo, com algumas oportunidades de ambos os lados, mas terminou 0-0. não pode ganhar em Roma, que foi alcançado por 59 pontos pela Roma. muito giro para José Mourinho, Que depois da corrida ele não estava muito feliz com o desempenho: “Foi um jogo de baixa qualidade. A equipa que queria ganhar não testou o suficiente, a equipa que não queria ganhar fez o que queria – disse o treinador português – obviamente me afetou. jogo contra o Leicester, também afetará a próxima quinta-feira. Haverá quatorze jogos na Europa na quinta-feira, por isso é difícil não lutar fisicamente. “Um jogo de baixa qualidade”, disse Mourinho, que continuou: “Hoje queríamos ganhar, perdemos algumas oportunidades, mas foi um jogo ruim. a responsabilidade ele é para nósPorque não fizemos o que tínhamos que fazer, sejam eles que jogou o jogo que eles queriam, Ambos julgamento, que não se importava com o show. Mourinho falou mais tarde sobre o revisorReferindo-se a Gol de Acerbi ontem entre especiarias E Lácio: “Vinte e dois anos depois, ele ainda está ganhando com um gol de impedimento. Poderia ter acontecido naquela época, mas ainda acontece hoje. O que aconteceu ontem é inaceitável. Muitas coisas mudaram, exceto isso e você (jornalistas, editores). Se eu jogasse todos os Iniciantes hoje, você certamente teria me perguntado agora por que não os deixei descansar.”