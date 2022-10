Fognini, Flavia Pennetta revela tudo: acontece sempre

Apesar de Fabio Fognini e Flavia Pennetta serem marido e mulher há algum tempo, o ex-tenista admitiu que… acontece sempre.

Flávia Pennetta E a Fabio Fognini Eles são dois dos tenistas italianos mais fortes de todos os tempos. É claramente no campo feminino, é no masculino, unidos por uma paixão pelo jogo que os levou a conquistar muitos prêmios importantes para eles e também para todo o movimento azul.

Como o Indian Wells 2014 e 2015 US Open, após o qual a garota Brindisi pendurou sua raquete e parou no auge de sua carreira. Para Fabio, por outro lado, há sucessos inesquecíveis em Monte Carlo 2019, que o tornaram o primeiro italiano a vencer o Masters 1000, e o Aberto da Austrália de 2015 com Simone Bolelli.

Mas além de participar de uma carreira profissional, eles também são um casal estabelecido, que foi selado pelo casamento, que foi celebrado em 2016. De seu relacionamento, nasceram três filhos: Federico, Farah e Flaminia. E falar sobre sua vida juntos Benita Em entrevista com Corriere della Sera.

Flavia Pennetta: Admissão curiosa no Fognini

Depois de morar por um tempo em Barcelona, ​​​​onde compraram sua primeira casa juntos, os dois se mudaram para Milão, onde agora moram, divididos entre os filhos e seus compromissos profissionais. Mas tudo começou muito antes, quando a amizade deles se transformou em outra coisa. “Foi se apaixonar depois de anos de amizade, durante o qual tivemos outros parceiros. Fabio é um bom companheiro de vida, o marido que eu esperavaA ex-tenista fez sua primeira aparição sobre o assunto. “Parece estranho dizer isso, mas ele é um homem paciente. A paciência que ele não tem em campo o mantém por sua família“.

De fato, no campo Fábio Muitas vezes identificado, com comportamentos que transcendem fronteiras. É quase a marca da personalidade de um companheiro FláviaAdmita, não supera tão facilmente. “Nunca tive vergonha de um cara que é louco por ela, mas sempre me sinto desconfortável quando ela faz algo que não deveria.“Ele disse.

“Olho para ele e me vejo refletido no espelho: ele é meu marido, é o pai dos meus filhos, as bobagens que não terminam aí, no campo. Quando ele chegar em casa, diga a ele todos os tipos de coisas E a punir a si mesmoSilencioso e carrancudo, enquanto se chicoteiaNo entanto, há um sinal que a faz entender quando tudo passou:Quando vejo meio sorriso reaparecer sob a barba, já passou” Ele disse.