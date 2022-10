“O Benfica é forte mas queremos ganhar com dois golos”

Juventus Encontre os primeiros pontos externos de um grupo Liga dos Campeões há chance Benfica No quinto dia do Grupo H. Após o nocaute inesperado em Haifa contra o Maccabi, o destino dos bianconeri para por um fio e passam da obrigação de somar os três pontos em Da Luz contra um adversário em boa forma e invicto há nove . Meses.

Benfica – Juventus, o otimismo de Allegri

na véspera do jogo Massimiliano Allegri Veja a situação da equipe na Europa de forma realista: “Temos apenas um resultado, mas ainda não fomos descartados, não nos classificamos para as oitavas de final e não temos certeza de que iremos para a Liga Europa. Não depende de todos nós, mas tudo ainda é possível. Temos que vencer para manter a porta aberta. O Benfica é dono do seu próprio destino e é uma das quatro equipas da Europa que ainda não perderam com Nápoles, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Eles têm uma atitude diferente diante de seu público e sabemos que“.

Allegri: “Vamos recomeçar da primeira mão”

Então Allegri dá coragem ao time salvando boa parte do desempenho que deu no jogo de ida apesar da derrota: “Temos que jogar como fizemos na maioria dos jogos da primeira mão, mas aumentar a intensidade dos minutos. Não começamos mal. Vamos tentar vencer com dois gols, mas sabemos que eles são muito fortes”..