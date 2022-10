Fórmula 1 – Talento de Verstappen, Hamilton e Leclerc frustrados, aplausos para Alonso e Vettel: o que disse Austin GP

Pode criticar ou não o fato de que F1 Ele é cada vez mais americano, mas Austin JB deu sentimentos. O placar na frente é o mesmo muitas outras vezes, vimos talento o de cima Verstappen. A partir do pit stop muito longo do mecânico da Red Bull na volta 35 (o que é incomum na temporada), houve a largada super volta dos holandeses. Em tão baixo quanto 1’40”, pode começar de novo primeiro LeclercEntão comece a padronizar Hamiltonfoi definitivamente passado para seis retornos do final com um separado brutalidade. Em suma, Mad Max está agora subindo ao topo 13 vitórias Na temporada: mais um será suficiente para quebrar o recorde de vitórias em um ano de F1, que ele detém Michael Schumacher (em 2004 com a Ferrari) H Sebastian Vettel (Com Red Bull em 2013).

Red Bull, quinto título de Construtores dedicado a Mates

A Red Bull está gostando, assim como o sucesso de seu quinto título de construtores. E lembre-se do falecido da melhor maneira possível Dietrich Fósforosque morreu no sábado aos 78 anos e assumiu seus direitos em 2005 Jaguar Para encontrar uma equipe baseada em Milton Keynes. Nomeação de um gestor de equipa cristão Horner, que foi duramente criticado nas últimas semanas pelo tema do teto orçamentário e com os olhos brilhantes no final da corrida pelo duplo objetivo alcançado. tensão de custos de teto Além do amor e lealdade para com o estábulo. Assim como uma habilidade genial como Adriano Niueo diretor técnico que projetou a máquina RB18à beira da perfeição: o melhor no forehand e também cresceu nas curvas, da Hungria em diante inexpugnável Para todos.

Hamilton Mercedes, Austin desaparecendo também. Rumo a 2023

Se a Red Bull anima TexasParabéns também aos outros pilotos no pódio. Lewis hamilton Ele acreditou, graças aos pneus sólidos que impulsionaram o ritmo do seu carro mercedes. Ele tentou chutar ao limite depois de ultrapassar Vettel pela liderança naquela curva, enquanto Verstappen superou Leclerc depois de vencer. parada lenta A busca pelo primeiro lugar começou. Tava querendo ver um de novo desafio dos sonhos Entre os duelistas pelo título de 2021, o que infelizmente não aconteceu. Com seis voltas a menos, o inglês poderia ter conquistado a única vitória da temporada naquele que talvez tenha sido o último circuito adequado às características da Mercedes. É improvável ver um carro Stuttgart No degrau mais alto do pódio em MéxicoE a Brasil ou Abu Dhabi. Sete vezes campeão mundial ansioso para 2023esperando conseguir um lugar no auge da batalha com a Red Bull e a Ferrari.

Leclerc é excelente Terceiro, Ferrari sofre desgaste severo dos pneus

então lá Charles Leclerc E a Carlos Sinais. O segundo pegou um resfriado de uma restrição sem sentido Jorge contatoque errou mas pediu Desculpe (E deve ser respeitado porque é sempre verdade.) O primeiro que clicamos décimo segundo Para penalidade devido a trocas de motores de combustão interna e turboalimentados, é Terceiro Depois de uma ovação de pé. A colocação, no entanto, não foi tomada com muita alegria, pois o Mônaco estava farto Não podendo mais lutar também por causa decair–PneusUm dos principais problemas da temporada para a Ferrari F1-75. Em Maranello, no próximo inverno, Mattia Binotto Você não terá que pensar apenas na confiabilidade do motor. Também é necessário resolver o problema do consumo Pneus – o que piora com qualquer composto antes da Red Bull de Verstappen – e Esqui Partida. Basta rever as fotos que mostram como foi o corretor de Charles e Max no Park Fermi, após o GP de Japão. O suficiente para rever o milésimo deslize quando os semáforos se apagaram, o que também custou a Cavallino o primeiro lugar no domingo, como fez para Baku está em Cingapura.

Tendência de corridas Fia, novamente não estamos lá…

Já foi dito e repetido sobre a FIA: Mudanças direçãoMas os resultados são sempre contraditório. A união está se aprofundando reorganizado E a moderno. Depois de pedir desculpas por ser capaz de lidar com a situação do guindaste de forma diferente Japãopunição um Pierre paquerador Em relação ao respeito incorreto da distância de segurança atrás carro de segurança Ele não tem do que se envergonhar. Os franceses venceram o famoso 10 comprimentos de carro Como fez Sergio Perez em Cingapura, mas se o mexicano se safar cinco Segundos, depois de uma espera de três horas, demorou menos de 30 minutos para atribuir um pênalti ao francês que saía de AlphaTauri. A mexicana Red Bull teve que responder por dois anéis idênticos na mesma corrida em Marina Bay, com um dos dois sendo repreendido e nos outros cinco segundos (e assim não custando a vitória sobre Leclerc). As regras da Federação Internacional se aplicam por padrão ou apenas por simpatia? Se Gasly tivesse pago seu dever, também era verdade que agora ele teria que ser cuidadoso. Isso porque depois de ganhar mais três pontos no Japão (pela velocidade com macacos na pista), ele agora está no auge nove dentro super licença. Isso significa que com mais três pontos, a corrida começará desqualificação.

Alonso Vettel, seus aplausos

A última menção, finalmente, só poderia ir para os ‘mais velhos’ da F1, Fernando Alonso E a Sebastian Vettel. O espanhol largou em 14º para uma troca de motor, mas subiu para 9º depois de 10 voltas e acabou fechando duas posições para a frente, apesar do voo com o nariz no céu devido ao contato. baioneta passear vagar (Mudança ruim de curso no passado, e futuro parceiro de Alonso no próximo ano em Aston Martinho). Mas Alonso é então punido com 30 segundos Após uma reclamação HassO que o traz de volta ao 15º lugar por dirigir em condições inseguras, já que o retrovisor após a colisão, vibração fortemente. Por outro lado, o alemão Aston Martin ficou em oitavo lugar e foi eleito “Driver of the Day”. Guia brilhante, terminou com pontos apesar do problema com a plataforma de paragem, e é “experiente” com boas lutas com a Haas de Kevin Magnussen Algumas curvas do final. No final, o ex-piloto da Ferrari, que sempre marca pontos em três corridas e quer encerrar sua carreira na F1, venceu da melhor maneira possível.