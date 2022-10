Aqui estão os governantes da Europa e a Liga da Conferência

Roma – Daniel Stefansky O desafio reinará entre Lácio E os dinamarqueses MidtjyllandEstá programado para acontecer na quinta-feira, a partir das 18h45, no Estádio Olímpico de Roma. A partida é válida pelo quinto e penúltimo dia do sexto grupoEuropa liga. O árbitro polonês vai ajudar seu compatriota David Júlio e Michel Obokovic. Damien Siloesterzak será o quarto homem com Tomasz Kwiatkowski Al Farr e German Bastian Dankert Av. thiago Martins Ele está definido, em vez disso, para dirigir o confronto entreHelsinque Helsinque e a Roma, também marcado para quinta-feira, mas às 21h00, no estádio de futebol de Helsínquia, na capital finlandesa. “Apito” português vai ser ajudado pelo compatriota Rui Tavares e Luís CampusEnquanto Helder Philip Claudio Carvalho Ele veste as roupas do quarto homem. Louis Godinho Ele estará em Var e Hugo Miguel como Avar. A partida é válida pelo quinto e penúltimo dia do terceiro grupoLiga Europeia. allard Lindhut Nomeado para arbitrar o jogo válido para o quinto e penúltimo dia do primeiro grupo conspiração ligaEntre o Fiorentina e turcosIstambul Basaksehirmarcada para quinta-feira no estádio Artemio Franchi, em Florença, a partir das 18h45. O diretor de corrida holandês ajudará seus compatriotas Mario paus e Carlos caracom edwin Van der Graaf No papel do quarto homem.