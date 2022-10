Rússia: Recurso de 9 anos rejeitado pelo jogador de basquete americano Grenier – Europa

O recente apelo dramático dos réus aos juízes não foi suficiente para comutar a sentença “dolorosa”. Um tribunal de apelações da região de Moscou confirmou uma sentença de nove anos de prisão para a estrela de basquete americana Britney Grenier, presa na Rússia desde fevereiro depois que ela foi encontrada na posse de uma pequena quantidade de óleo de cannabis. Os Estados Unidos chamaram de mais um “julgamento de farsa”, acreditando que o bicampeão olímpico é apenas um peão que a Rússia pretende usar na troca de prisioneiros. “Espero que o tribunal mude essa decisão porque foi muito estressante e muito traumático”, disse o jogador de basquete, falando por vídeo na audiência. Pedido não atendido. A essa altura, muitos anos de detenção aguardam o atleta, que foi preso em fevereiro ao chegar ao aeroporto Sheremetyevo, em Moscou, porque foi encontrado na posse de 0,72 gramas de óleo de cannabis contido em algumas embalagens de líquidos de cigarros eletrônicos. Uma substância que o jogador de basquete disse a ela para tomar para fins medicinais. A única esperança que resta para poder ser libertado de novo mais rapidamente é voltar ao tema da troca de prisioneiros entre a Rússia e os Estados Unidos, de que se fala há algum tempo. O conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan, o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, confirmou que o presidente dos EUA Joe Biden “mostrou que quer fazer tudo o que pode e tomar decisões difíceis para trazer para casa os americanos” que estão detidos na Rússia, enquanto governa um ” julgamento simulado” contra ele. Em agosto passado, a Casa Branca disse que fez uma “oferta substancial” a Moscou que permitiria que o ex-fuzileiro naval Paul Whelan, que foi preso em 2018 e condenado a 16 anos de prisão, voltasse para casa, assim como o jogador de basquete por espionagem. cobranças. . Em troca, Washington poderia considerar a libertação de Viktor Bout, um traficante de armas russo que cumpre pena de 25 anos de prisão nos Estados Unidos. Moscou disse que apoia a troca, mas pediu que as negociações continuem em sigilo absoluto. As negociações podem ficar mais complicadas após a recente prisão em Malpensa do empresário russo Artem Os, filho do governador da região de Krasnoyarsk, na Sibéria, e de seu sócio Yuri Orekhov em Malpensa, com mandato internacional do judiciário norte-americano. Os Estados Unidos estão exigindo a extradição dos dois, acusando-os, entre outras coisas, de contrabandear tecnologias militares dos Estados Unidos para a Rússia, evitar sanções americanas e lavar milhões de dólares em dinheiro. E, portanto, são difíceis as negociações das quais depende o destino de Britney Grenier, jogador do time Phoenix Mercury, que chegou à Rússia para disputar o campeonato nacional por um time de Yekaterinburg durante o intervalo do campeonato americano da WNBA. Na semana passada, o atleta americano completou 32 anos. “É trágico – disse a encarregada de negócios dos Estados Unidos em Moscou, Elizabeth Rudd – que ela teve que passar seu aniversário em uma prisão russa em vez de passá-lo com sua família ou em uma quadra de basquete com seus companheiros.