Allegri preparou um plano para vencer o Benfica: falhou miseravelmente

Massimiliano Allegri falou após a eliminação da Juventus da Liga dos Campeões pelo Benfica: O treinador tinha um plano para vencer o português, mas falhou miseravelmente.

lá Juventus está fora da Liga dos Campeões. Os bianconeri perderam em casa por 4-3 Benfica As chances de classificação para a Liga Europeia serão jogar em casa com o Paris Saint-Germain na última rodada. O português deu uma lição de futebol aos bianconeri durante três quartos da partida e só saiu da final, quando as novas forças da Juventus deram esperança de uma virada. lá velha Senhora Você nunca esteve no jogo e ajiyas Eles se tornaram cada vez mais no controle da situação, perdendo até o quinto gol em mais de uma ocasião.

Após a derrota foi reparado na Da Luz Massimiliano Allegri Eles falaram com os microfones da Sky Sport e imediatamente comentaram sobre Poker e Eliminação: “A partida não começou bem, então complicamos com um pênalti e tivemos uma chance inexplorada com Vlahovic. Temos que deixar de lado a eliminação que nos machuca, estamos com raiva e lamentamos, mas não podemos deixar de Pense no Lecce Faltam quatro jogos antes do intervalo, até mesmo um jogo “Inter, dificilmente conseguiremos os jogadores de volta. Aceitamos a exclusão com relutância, mas devemos transformar a tristeza em raiva e pensar no Lecce. A exclusão veio primeiro”. , Dra.Nós tivemos que Ele manteve o jogo equilibrado e depois tentou vencer, mas chegamos atrasados ​​e depois do empate houve um pênalti. Foi mais difícil, mas a eliminação certamente não aconteceu esta noite.”

Na prática, o técnico explicou que havia pedido aos filhos que tentassem manter o desafio o mais equilibrado possível, e então tentariam vencê-lo focando nas novas forças da segunda parte: não foi assim e o plano do técnico do Livorno para vencer o Benfica falhou miseravelmente.

Especificamente em relação às mudanças e ao “plano de jogo”, o treinador da Juventus continuou a sua intervenção da seguinte forma: “No início eles correram muito, pensei que no segundo tempo, Milek, Merite e os outros jogadores iriam aumentar o nível técnico, mas já estávamos quatro gols atrás”.

Sobre o desempenho dos jovens jogadores que entraram na final, disse:Meriti jogou 10 jogos, Sully está crescendo, Ealing está conosco há um mês: eles têm entusiasmo e imprudência e isso é importante.”

Por fim, Allegri expressou as repercussões dessa eliminação na equipe e nas chances de vencer a Liga Europeia: “Temos que repensar o campeonato e depois o PSG, porque temos que ganhar a Liga Europa novamente. Temos que ganhá-la, porque temos que jogar contra o PSG e não será fácil. Preferíamos que este jogo fosse um sabor diferente e, em vez disso, temos que vencer a Liga Europeia”.