A guerra na Ucrânia, de Zerbe e de volta ao Brasil

Ele ficou chocado com o bombardeio e viu muitos mortos e prédios desmoronando. o que é Fugiu de Donetsk E de Ucrânia deixou Shakhtar Junto com os outros sete brasileiros da equipe. Fuga na noite, medo, fuga da tragédia permaneceram em seu coração. era um gerente de zerby , um engenheiro 4-3-3, projetou a manobra e o desbalanceado. distância Locatelli E Maxime Lopes para Sassuolo , o treinador do Brescia na Maycon encontrou outro tradutor perfeito para o desenvolvimento do futebol. Ritmo, corrida, velocidade e raciocínio das pernas, visão do jogo, uma bola ordenada com sabedoria e clareza. Maycon foi emprestado ao Corinthians que é um pouco semelhante à sua casa, o clube em que se estabeleceu.

Oito gols e nove assistências

Chegou ao Shakhtar no verão de 2018, com uma operação de seis milhões e meio de euros. Crescimento gradual e constante confirmado pelos números: noventa e oito partidas, oito gols e nove assistências. Ele se sentia pronto e maduro para um grande evento. E agora? no Brasil Suba imediatamente na cadeira: Corinthians, treinado pelo português Vitor Pereira, ocupa o primeiro lugar na classificação. Nove pontos depois de quatro dias em Brasil. Maycon dirige e organiza: o camisa 5, foi o melhor em campo mesmo no último jogo do campeonato, vencendo em casa por 1 a 0 Fortaleza. também crucial para Copa LibertadoresEm 27 de abril, ele marcou dois gols contra ele boca Juniors.

Contrato até 2025

Canhoto, 1,73 m de altura, insights e pensamentos, uma leitura madura e ordenada do 4-3-3. Maicon continua ligado ao Shakhtar e ao povo ucraniano: ele tem contrato até 31 de dezembro de 2025. Ele está esperando uma dica dos CEOs sobre seu futuro, mesmo que o Corinthians garanta o empréstimo até o final de 2022. Maicon sonha em entrando na lista de treinadores Titi para Globalismo no Catar E vencer em Brasília comtimão‘, que corre atrás do sétimo título nacional (o último foi celebrado em 2017 graças às paradas). Fabio Carrell E os dezoito gols Atmosfera). Nasceu em São Paulo 15 de julho de 1997. Casado com Influenciador Liara Vojnovicirmã LinkEx-Defensor do Turim Nasceu em Bolonhaagora em Southampton. No passado, ele também jogou Ponte Brita. Seu gerente é Edmundo tamparOs seguintes Ronald Araújo No Barcelona.