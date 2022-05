Premier League C: Foggia, vitória em Avellino. Juventus U23 e Pescara também passam

A equipe Zeman terminou 2-1, decidiu Nicolaou. Os bianconeri vão para Vercelli. Abruzzesi, que arrisca com Gubbio. Entella, Monopoli e Triestina presentes

Segunda rodada da fase indoor dos grupos classificatórios para a Série C: Entram no Grupo E do Grupo A (Tristina) e no Grupo 4 dos Grupos B e C (Entella e Avellino). É isso, com o trabalhador doméstico pulando dois dos seis desafios.

Próximo Zeman e Juventus – Grande chance para Foggia, que ganha a virada em Avellino (2-1) diante de Bartino Lombardi: os anfitriões assumem a liderança com Bove de escanteio e quase dobram com a trave de Murano, o mesmo vem depois de uma pausa graças a Merola que aproveitou o Ferrante Bank (Excluído dos proprietários, fora do banco após a lesão de Di Grazia). Para lançar o grupo de 500 que chegou de Foggia acreditamos Nicolau, que penaliza a falta defensiva do mesmo Bove no candidato Di Paolantonio e coloca Forte. Grande alívio para Zdenek Zeman, que superou o pupilo Gutierrez e fez sua quarta aventura no banco dos rossoneri muito agradável. A Juventus U23 também arrasa no derby de Vercelli: Ao contrário do que aconteceu nas eliminatórias da temporada passada, desta vez – graças ao travessão que Comey acertou no início, Israel perdoou – o jovem bianconeri comemorou graças ao delicioso lateral-esquerdo Mattia Companion que merece a medida do sucesso (1-0). Para Zawley, além da qualificação, a boa notícia é o retorno de Hans Nicolosi Cavillia ao campo após uma longa lesão.

os outros – Mais uma reviravolta, mais 2 a 2 e mais uma fase turbulenta da rodada para o Pescara: Gubbio abre vantagem de dois gols sobre o Adriático graças a Formiconi (de escanteio, totalmente perdido por marcar) e Spato no contra-ataque, Zauri short na frente antes do segundo tempo com Pompei esquerda para encontrar o empate no segundo tempo.Pé direito de Pontiso da borda. O resultado é a resistência, embora Pescara feche dez para expulsar Dorsey. O sucesso do Triestina é convincente, respeitando as expectativas frente ao surpreendente Pro Patria (2-1): após acertar na trave de Lopez (desviado pelo goleiro Caprile), o bis de Guido Gómez chegou primeiro com um pênalti e depois um passe do excelente Procaccio. Para o Pro, é tarde demais para diminuir o alvo Pesenti. Basta uma valência para sorrir também para o Antella, que estreou com um empate em casa (1-1) com o Olbia: tudo acontece na segunda parte, Karic abre com um remate à entrada da área e encontra Mancini empatado, e repete isto. Ele traz a procissão Pura. A equipa de Gennaro Volpi (que não viu o golo de Karic por 1-0, marcado aos 12” da segunda parte, quando ainda voltava do balneário), em virtude da desqualificação de Avellino, entra na fase nacional de cabeça de série. . Monopoly poderia escrever outra página de sua história: ele bate o pênalti de Mercadante, de 11 metros, para marcar 1 a 0 contra o Francavilla, que terminou mal a temporada (para o time do Torino, este é o décimo primeiro jogo consecutivo sem vencer). READ Roma, o sonho de Donnarumma se foi - Esportes - Futebol

o desenho – Amanhã, na sede da Lega Pro, em Florença, acontecem os jogos da primeira rodada da fase nacional, que será disputada com cinco partidas em casa e fora no domingo 8 e quinta-feira 12 de maio. O terceiro terço dos grupos cabeça-de-chave (Viralbesallo, Cesena e Palermo), coalhos (aproveitam o lugar reservado aos finalistas da Taça de Itália, ambos do Grupo A) e – como referido – Intila. Na próxima rodada (17 e 21 de maio) dentro das três segundas rodadas, Pádua, Regiana e Catanzaro.

4 de maio de 2022 (alterar 4 de maio de 2022 | 23:46)

