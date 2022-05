AC Milan – Inter: Aqui está o derby do Scudetto

O quebra-cabeça, ou melhor, o quebra-cabeça do torneio. Milan e Inter, divididos por dois pontos, 77 a 75 a três dias, disputam o campeonato. Enquanto esperamos o Inter Empoli (amanhã) e o Verona Milan (domingo), vamos jogar o Scudetto. Dez questões e três soluções possíveis para cada questão. Aproveite também

Sebastiano Vernazza

Este é o teste no Scudetto Sprint entre Milan e Inter. Dez perguntas da interface do usuário para o tricolor

Pedidos – 1 Quantas vezes duas equipes ficaram em primeiro lugar no grupo de simples na primeira divisão?

2 Na atual liga italiana, quem é o jogador que percorreu, em média, mais quilômetros por partida?

3 Quantas vezes o Inter empatou em casa com o adversário Empoli em San Siro amanhã?

4 Quantos dias o AC Milan não perdeu no atual campeonato da Série A?

5 Qual jogador do Milan é o quarto em drible nas 5 principais ligas nesta temporada?

6 Na liga atual, qual time marcou mais gols de cabeça?

7 Qual time da Série A 2021-22 tem mais chutes a gol?

8 Qual jogador do Milan ou da Inter de Milão marcou mais chutes a gol na atual Série A?

9 Quem é o jogador mais popular no derby de Milão?

c) Xavier Zanetti (Inter)

10 Qual equipe, entre Inter de Milão e Milão, ganhou mais títulos da liga?

as respostas – B) Não muito longe da hipótese de que Milan e Inter fechem o campeonato com pontos iguais. Neste caso, o Scudetto irá para o Milan para conseguir um melhor equilíbrio nos confrontos diretos (1 empate, 1 vitória). No grupo de simples da Série A (desde 1929), duas equipes terminaram o torneio e empataram no primeiro lugar apenas uma vez. Aconteceu em 1964 entre o Inter Helenio Herrera e o Bologna com Fulvio Bernardini. Em seguida, a partida foi decidida por um play-off em Roma. O Bologna venceu por 2-0 com um autogolo de Facchetti e um golo de Nielsen. READ Roma-Belenenses Onde assistir: canal de TV, transmissão ao vivo, escalações dos jogos

para) De acordo com dados processados ​​pela Série A, o jogador do Inter Marcelo Brozovic é o jogador com mais corridas no campeonato 2021-22. Brozovic tem uma média de 11.677 quilômetros por jogo. Entre os dez primeiros, outro Interista, Barella, ocupa o oitavo lugar com 11.091 pontos. O primeiro torcedor do AC Milan é Sandro Tonali e está apenas em 48º com uma distância de 10.290 quilômetros.

B) No campeonato da Série A, Inter e Empoli, adversários de amanhã no Meazza, se enfrentaram 13 vezes em San Siro e nunca empataram: 12 vitórias, uma do Empoli (em 2004, 0-1, gol de Rocky).

c) Apenas o Liverpool, invicto na Premier League desde dezembro, tem uma sequência invicta mais longa do que o Milan nas cinco primeiras ligas europeias: na liga italiana os rossoneri não perdem há 13 partidas (8 vitórias e 5 empates). A última derrota em 17 de janeiro, Milan-Spezia 1-2.

B) Rafael Leão é o quarto jogador a driblar nos atuais cinco grandes campeonatos europeus (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França). O português marcou 93 golos. Apenas Alain Saint-Maximin do Newcastle na Premier League foi melhor que ele. Adama Traore do Barcelona na La Liga; Kylian Mbappé, campeão do Paris Saint-Germain. E Leo, nascido em junho de 1999, é o caçula desse quarteto. Não se pode dizer que um menino Bewley não saiba pular em um homem…

para) Segundo dados da Série A, o Inter é o time que mais marcou gols no torneio atual: até agora foram 18 de um total de 74. Em segundo lugar estão Juventus e Lazio com 13. Milan apenas 14° com 5 de 61.

c) De acordo com os números fornecidos pela Lega e Opta, o Inter é neste momento a equipa que mais rematou à baliza: até agora foram 225. Em segundo lugar está o Sassuolo com 197 pontos. O Milan é o sétimo com pontos de 170. No entanto, a porcentagem de realização é quase igual. A taxa de conclusão em Milão é de 16% e na Inter é de 17%. O Inter acertou outra selva, 13 contra 11. Contagem de gols diz o Inter: 74 a 61 para os Nerazzurri. READ Mercado de transferências da Juventus, o futuro de Ronaldo | Demanda portuguesa

para) Lautaro Martínez é o jogador das duas equipes do Milan que mais chutes a gol: no momento, seu número é 45 (dados Opta), ele marcou 17 gols. Atrás dele está seu colega Dzeko com 37 (e marcou 13 gols). O primeiro torcedor do Milan é Liao: 34 chutes a gol e 10 gols.

B) Paolo Maldini do Milan é o jogador mais jogado na história do derby de Milão: jogou 53. Depois dois torcedores do Inter, Javier Zanetti com 45 e Pepe Bergomi com 40. O primeiro derby de Maldini em dezembro de 1985 (2-2), o último foi em Fevereiro de 2009 (derrota 2-1).

c) O Inter está à frente do Milan em número de títulos da liga, 19 a 18, razão pela qual um título nada trivial está prestes a ser concedido. Se o Inter vencer o torneio, chega aos 20 e tem direito à segunda estrela da camisa. Se o Milan vencer, chegará à Inter com 19 Scudetti.