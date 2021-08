Calciomercato Milão, quer vender: fora do time

Enquanto o Milan continua em busca dos últimos reforços, o gol rossonero foi excluído do elenco.

Oficialmente ele está fora por causa de um problema físico (Dionesi falou em uma batida de pé), mas diante dos rumores dos últimos dias, pensar no mercado também é imediato. Domenico não entrou Berardi Na lista da equipe do Sassuolo para a partida de amanhã contra o Verona. O atacante em sua primeira participação no campeonato não estará presente e sua exclusão veio logo após o CEO Giovanni esta semana. Carnevale Confirme o pedido de venda do jogador. Para obter atualizações em tempo real sobre o CALCIOMERCATO mais recente, Assine nosso canal de TV!

Mercado de transferência de Milão, Berardi não foi chamado

peça isso Sassuolo Ele não tem intenção de premiar: o clube neroverde disse que está pronto para discutir a venda do atacante da Calábria se as ofertas forem recebidas até 12 de agosto, o que não aconteceu. Hoje também Carnevale acrescentou à Gazzetta de Modena: “Estamos sempre prontos para nos sentarmos para cumprir os desejos do jogador, mas é essencial que cheguem as ofertas certas.”

Berardi AME o Milão Quem continua à procura de reforços para o departamento ofensivo, embora o próprio Carnevale tenha fixado um valor muito elevado: cerca de 40 milhões de euros. Entretanto, chegou o pontapé de saída e a eliminação do plantel do Verona Sassuolo.