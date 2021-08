“Depois do acidente de Portimão, tive vontade de me aposentar.”

Roma – “É impossível explicar a dor que sente por um acidente como o de Portimão, mas posso dizer que quando cheguei a Barcelona queria desistir da corrida.”. Jorge martin, foi entrevistado pelo site oficial da MotoGP, falou sobre os sentimentos que sentiu após a lesão sofrida durante o Grande Prêmio de Portugal, que o manteve fora da maior parte da primavera. “Tendo passado por aquele momento e encontrando motivação para vencer, não apenas para tentar voltar, queria voltar mais forte do que era, mais forte do que quando caí e estava saindo do pódio no Qatar. – disse o novato espanhol pela equipe Pramac -. Isso reflete os valores que possuo e que espero manter ao longo da minha vida. ”