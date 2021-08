Aceleração nerazzurri, é tudo sobre o novo atacante

Não apenas Edin Dzeko. EU ‘Inter Ele quebra o atraso e pretende levar Reforços necessários para completar o ataque Já nos próximos dias. no fundo Anfiteatro para Zapata Tobaccono qualAtalanta Apontar para 40 milhões E a certeza da existência de alternativa dignaO nome forte da liderança do Milan é agora o nome Marcus Thuram.

Conforme explicado pelo SportMediaset, na verdade, o Inter trouxe um forte aceleração Nas últimas horas Para garantir que os franceses. Por isso mesmo ele iria decidir se submeter a um título Borussia Monchengladbach Verificar 30 milhões, incluindo bônus. Uma figura importante na frente da qual está o clube alemão (que também não quer se privar do jogador) tropeçar.

Então, o momento deve ser o certo e o show também pode Abra o processo permanentemente o que vai permitir Simon Inzaghi para completar o ataque. forte de Certeza Dzeko, na verdade, mesmo Continuidade por Lautaro Martinez Já deve estar quase garantido.

Toro argentino, que assinou seu contrato Expiração em 2023, na verdade, deveria ser agora Definitivamente fora do mercado. Nós já fizemos Uma reunião foi realizada CEO da Inter Baby Marotta, Obsessão Piero Ausilio NS Alejandro Camano, o agente especial de 10 campeões italianos.

EU ‘fumaça branca espera Parece que finalmente chegou, com uma renovação que poderia vir com base Compartilhando 6 milhões de euros líquido por ano. Certamente não um pouco, considerando que começamos 4,5 atuais.

e com Dzekoo novo LautaroAlternativa luxuosa Alexis Sanchez E o emergente Satriano, pode ser enxerto de Thuram Complete a seção com certeza O que preocupa muito os fãs depois disso Uma triste despedida de Romelu Lukaku.

OMNISPORT | 19-08-2021 23:58