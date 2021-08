Trabzonspor Roma, Mourinho: Vencemos como equipa. Mercado? Sentimos falta de algo “

O treinador português eleva o espírito de equipa demonstrado pela sua equipa na vitória por 2-1 sobre o Trabzonspor na primeira mão das eliminatórias da Conference League: “A equipa impressionou-me com a vontade de vencer, estávamos sólidos. A certa altura foi a reacção mercado de transferências, ainda faltava algo simples. “. Shumorodov: feliz pelo gol da vitória TRABZONSPOR-ROMA 1-2, Joules e Destaques: Vídeo

“Éramos uma equipe e isso é importante agora. Quinta-feira no Olympico temos que terminar o trabalho. “palavra Jose mourinho Para os microfones Sky Sport após uma vitória por 2-1 Roma há chance Trabzonspor Na fase de qualificação para a conferência. selecionar redes peregrinos NS Shumorodov, pontuado por uma gravata borboleta temporária do antigo Parma Cornelius. “Gostei da equipe por querer vencer e porque o fizemos contra um adversário de fora da conferência. É uma boa equipa, com muita experiência, jogadores fantásticos e adeptos que se fazem ouvir. Não foi fácil, mas estávamos equilibrados, sólidos e fizemos um bom trabalho em campo ”.

O treinador português identificou ainda os pontos em que a Roma pode crescer: "Na primeira parte cruzamos muito e avançamos pouco. Fomos menos precisos no toque finalou. Fizemos uma boa exibição, mas depois do empate éramos uma equipa dura e cansada. Mesmo se não ganhássemos, meus sentimentos teriam sido positivos. "Acho difícil falar sobre as pessoasDevo começar pelo Rui Patricio e terminar pelo Mkhitaryan. Eu diria que a equipe foi bem. Lutamos um pouco financeiramente no segundo semestre: Penso em pessoas como Cristante e Veretout que, por motivos óbvios, trabalharam menos na pré-temporada. "Depois da viagem à Turquia, a equipa regressará a Trigoria e dormirá no centro desportivo:" Talvez os outros jogadores não gostem seja com a minha decisão – Mo sorri – mas Treinamos amanhã e temos muito pouco tempo para recuperar. As férias acabaram"

Mo já olha para a sua estreia no campeonato e o regresso aos play-offs da próxima quinta-feira nas Olimpíadas: "Jogamos futebol à procura de alguma coisa e não somos diferentes dos outros. Terminamos a 29 pontos do Inter, a -16 do quarto lugar e voltamos de duas temporadas fechadas em sexto e sétimo. Haverá empates e algumas derrotas, mas temos que enfrentar todos os jogos pensando que podemos vencerNão esquecendo também a última etapa do transferência de mercado: "A empresa fez um grande mercado, mas A certa altura, foi uma reação: respondemos ao ferimento de Spinazzola e Wadih Dzeko. Ainda estou faltando alguma coisa, talvez encontremos em janeiro ou no próximo verão. "

Shumorodov: Feliz com o gol e a vitória O primeiro gol na primeira partida oficial nos Giallorossi para Eldor ShumorodovQuem assinou a vitória do Trabzon: “Estou feliz, foi um gol muito importante de vencer – explica o atacante à Sky Sports – Mas já temos que pensar no próximo jogo. Em três dias estaremos de volta ao campo e ele explica: “A confiança de Mourinho é importante, eu preciso dela.” Ibrahim: “Também podemos jogar juntos, isso é possível devido às características técnicas que temos.”